Kayıt
17:12 20 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    71 sığınmacının hayatını kaybettiği 'ölüm kamyoneti' davası sanıklarına müebbet

    © AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Avusturya'nın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği ‘ölüm kamyoneti’ davasında bir üste mahkeme, dört örgüt üyesine verilen 25'şer yıllık hapis cezasını müebbete çevirdi.

    Macaristan'ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin Euro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan ‘ölüm kamyoneti’ davasında 14 sanık hakkında kararını açıkladı.

    Avusturya göçmen
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
    Avusturya'daki ölüm kamyonundan 71 göçmenin cesedi çıktı
    Örgütün 4 üyesine verilen 25'şer yıllık hapis cezası müebbete çevrildi.

    Mahkeme, üçü Bulgar biri Afgan vatandaşı dört sanığı, 14 yaşını doldurmamış birden çok kişiyi eziyet çektirerek öldürmekten ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlu buldu.

    Müebbet hapis cezası verilen dört sanık arasından sadece birisinin 30 yıllık hapis cezasından sonra serbest bırakılabileceği açıklanan kararda, diğer 10 sanık ise 4 ila 8'er yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonette 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

    Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık, olaya ilişkin 14 kişi hakkında ‘ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak’ suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1.5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

    Avusturya - göçmen - kamyon
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
    71 göçmenin umut yolculuğu yarım saatte bitmiş
    İddianamede, Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği ifade edilmişti.

    Ayrıca sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı vurgulanmıştı.

    ‘EĞER KARGO HEDEFE ULAŞMAZSA 100 BİN EURO KAYBEDERİM’

    Avrupa'da göçmen sorunu
    © Sputnik / Vitaly Podvitski
    50'ye yakın göçmen kamyon kasasında ölü bulundu
    Savcı Gabor Schmidt, geçen yıl 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklarca da bilindiğine dikkati çekmiş, kamyonete tıkılan sığınmacıların hava almak için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin, ''Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin Euro kaybederim'' dediğini belirtmişti.

    Geçen yıl haziranda açıklanan kararda, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'şer yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edilmiş ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin Euro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

    Szeged Başsavcılık Sözcüsü György Lörinczy, ocak ayında yaptığı açıklamada, savcılığın, 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini belirtmişti.

    İlgili konular:

    Balkanlar 'haykırdı': Artık göçmen yükünü taşıyamıyoruz
    Etiketler:
    György Lörinczy, Gabor Schmidt, Afganistan, Irak, Slovakya, Szeged, Macaristan, Sığınmacı, Burgenland, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Yavuz sondaj gemisi, temmuz ayının başında çalışmalarına başlayacak'
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet