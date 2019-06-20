Çıplak Poroşenko tablosu açık arttırmaya çıkarıldı 

Kryukova tablo için başlangıç fiyatını 600 dolar olarak belirledi ve bu tablodan dünyada sadece iki adet olduğunu, birinin de kendi özel koleksiyonunda bulunduğunu ifade etti.

Tablonun adını ‘Poroşenko artık beşinci’ olarak duyuran Kryukova, açık arttırmanın Poroşenko’nun partisi ‘Avrupa Dayanışması’na yönelik desteğin keskin şekilde düşmesi ile bağlantılı olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Yakın zamanda Rada seçimleri öncesinde yapılan bir ankette Poroşenko’nun partisi beşinci sıraya düşmüş ve destek oranı yüzde 8.3’te kalmıştı.

Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукцион. По словам автора, полотно существует только в двух экземплярах. Картина ушла с молотка за 2,5 тысячи долларовhttps://t.co/IOGX9RNYoH pic.twitter.com/FOrNIxkDfX — Лента.ру (@lentaruofficial) June 20, 2019

​Tablo daha sonra 2.500 dolara alıcı buldu.