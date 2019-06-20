Poroşenko: Rusya'yla mücadele için yeni bir 'özel kuvvet' kuruldu

Devlet başkanlığı seçimlerini kaybedip koltuktan inen Poroşenko, Rusya karşıtı çalışmalarını sürdürüyor.

Genel başkanlığını yaptığı 'Avrupa Dayanışması' partisini siyasi 'özel kuvvet' olarak niteleyen Poroşenko, partisi sayesinde Ukrayna'nın yüzünü Rusya'ya dönmesine izin vermeyeceklerini savundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Daha şimdiden, devletimizin manevi temelini yok etmeye çalışan buldozerin kükremesi duyuluyor. @Euro_Solidarity, devletimizi koruma kabiliyetine sahip siyasi özel kuvvettir!" ifadelerini kullandı.

Ukrayna devletinin temelini ordu, dil ve dinin oluşturduğunu da kaydeden Poroşenko, "Şu anda orduyu sırtından bıçaklamaya, devlet dili kanununu iptal etmeye ve satılmış bir mahkemenin kararıyla Ukrayna kilisesini yasaklamaya çalışıyorlar" iddiasında bulundu.