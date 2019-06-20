Gürcistan'da muhalif göstericiler parlamentoya saldırıyor

Onlarca göstericinin parlamentonun bahçesine girmeyi başardığı aktarıldı.
Thousands took to the street in anti-govt rally in #Georgia's #Tbilisi https://t.co/1jOC4txy8U pic.twitter.com/N9iAbmsFZ0— RT (@RT_com) June 20, 2019
Imedi televizyonunun haberine göre göstericiler, parlamento binasının girişinde oluşturulan polis kordonunu delmeye çalışıyor.
Göstericiler ve polis özel tim arasında arbede yaşandığı belirtiliyor. Protestocular polise su şişeleri ve diğer cisimler atıyor.
Посмотрите трансляцию @anaklia: Tbilisi, Georgia https://t.co/zPpyTkRa5I— Ilahe Haciyeva (@Ilahe6787) June 20, 2019
Gavrilov, Sputnik’e açıklamasında, toplantı salonuna giren ve kürsüyü işgal eden radikallerin ona su döküp elinden evrakları almaya çalıştığını söylemişti.
Öğle saatlerde Parlamento binası önünde toplanan protestocular, Rus heyetin derhal ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Göstericiler, Gavrilov’un kaldığı otelin binasına yumurtalı saldırı düzenlemişti. Rus heyeti Tiflis’ten ayrılmıştı.
Muhalifler, Parlamento Başkanı İrakliy Kobahidze ve İçişleri Bakanı Georgiy Gahariya’nın istifasını talep ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)