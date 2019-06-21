AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle kınama

Brüksel'de yapılan AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldığı zirvede, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege'de ‘yasa dışı faaliyetlerine devam etmesi’ kınandı.
ANKARA'NIN TEPKİSİ
Kıbrıs yönetimi, ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya‘dan Eni, Fransa’dan Total ve ABD’den ExxonMobil gibi şirketlerle, bu yataklar üzerinde sondaj ve işletme çalışmaları yapmak üzere anlaşmalar imzaladı.
AB İÇİNDE YÖNETİCİLER KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Diğer yandan AB zirvesinin en önemli gündem maddesi olan, başta AB Komisyonu Başkanlığı olmak üzere, önemli görevlere seçilecek kişilerle ilgili üyeler arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi. Saatlerce süren toplantının ardından liderler, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerine kimin geçeceği konusunda bir uzlaşma sağlayamadı.
Liderlerin 30 Haziran’da konuyla ilgili özel bir zirvede yeniden bir araya geleceği bildiriliyor. Komisyon başkanlığı görevi dışında, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, AB Dış İlişkiler Sorumlusu Federica Mogherini ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin yerine gelecek yeni isimler de belirlenecek. Bu isimlerin Avrupa’nın farklı bölgelerinden ve kadın-erkek eşitliği göz tutularak tespit edilmesine Birlik içinde dikkat ediliyor.
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