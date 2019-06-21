İngiltere'de Muhafazakar Partili Bakan, Greenpeace eylemcisini yaka paça dışarı attı

İngiltere’de Greenpeace üyesi bir protestocuyu yaka paça dışarı sürüklemesiyle büyük tepki çeken Asya ve Pasifik’ten sorumlu devlet bakanı Mark Field davranışı özür diledi, ancak bu politikacının soruşturulmasını engellemedi. Muhalefet de siyasetçinin istifa etmesi veya görevden alınması için çağrı yaptı.

Kamuoyunda tepki çeken olay dün başkent Londra’da Maliye Bakanı Philip Hammond'ın yıllık Mansion House toplantısında ekonomi üzerine yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti.

Bu esnada takım elbiseli ve kırmızı giysili Greenpeace aktivistleri iklim değişikliğini protesto etmek için salona girdi.

Videoya alınan olayda, Muhafazakâr Partili Mark Field sandalyesinden kalkarak kadın protestoculardan birini sütunlardan birine doğru kabaca iterken görülüyor. Kadının boğazına sarılan Field daha sonra onu ensesinden iterek salonun dışına sürüklüyor.

​Yapılan çağrı üzerine polis olay yerine gelerek protestocuları dışarı çıkardı. Yapılan açıklamada, “Eylemciler işbirliği yaptılar ve mekanı terk ettiler. Gözaltı işlemi yapılmadı” denildi.

In this longer version of the video, you can see the woman apparently posing no immediate threat as she passes behind Mark Field. He marches her out of the room by her neck. I wasn’t there, so I can’t say she didn’t pose a risk, but it looks heavy handed. pic.twitter.com/zX2BtcPW4t — Paul Brand (@PaulBrandITV) 20 Haziran 2019

SİLAHLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

İçgüdüsel hareket ettiğini söyleyerek kendisini savunan Field, kadının silahlı olabileceğinden korktuğunu söyledi. Field, “Güvenlik görevlisi yoktu ve bir anlığına gerçekten silahlı olabileceğinden endişe ettim” dedi.

Yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Field, protestocuya seslenerek “Koşulsuz özür diliyorum” diye konuştu.

Muhalefet milletvekilleri Field’ın istifa etmesi ya da görevden alınması çağrısında bulunurken, politikacı hakkında soruşturma başladı.

'PARLAMENTOMUZDA YERİ OLMAMALI'

Kadınlar ve Eşitlik Sekreteri Dawn Butler, “Bu korkunç, (Field) derhal uzaklaştırılmalı ya da kovulmalı” dedi.

İşçi Partisi’nden Tonia Antoniazzi, “Barışçıl bir protestocuya bu şekilde davranan birinin parlamentomuzda yeri olmamalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mark Field’a ship çıkanlar da oldu. Muhafazakâr Parti’den Sir Peter Bottomley, bakanın ‘yanlış bir şey yapmadığını’ iddia ederken, Liberal Demokrat vekil Chuka Umunna ise davranışın ‘tamamen kabul edilebilir’ olduğunu savundu.

Greenpeace ise yaşananları ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi. Field’in davranışı nedeniyle arkadaşlarının ‘şok içinde’ olduğunu söyleyen örgüt, siyasetçilerden ve kamuoyundan gelen desteğe de teşekkür etti.