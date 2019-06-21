NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor

Reuters'ın 4 üst düzey NATO diplomatına dayandırdığı haberine göre, konu ile ilgili karar 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak.

Bu kararın kabul edilmesiyle savaşların kara, deniz ve hava dışında uzaya da taşınabileceği düşüncesi resmen kabul görmüş olacak.

NATO kaynakları uzayın savaş bölgesi ilan edilmesinin, ittifakın uzay silahlarıyla, düşmanın uydularını, füze ve hava savunmasını imha edip edemeyeceği konusundaki tartışmanın da başlayacağına dikkat çekiyor.

Uzaydaki uyduların yüzde 65'inin NATO üyesi ülkelere ait olduğunu belirten uzmanlar, bununla birlikte Çin'in uzayda giderek artan askeri amaçlı uydu faaliyeti yürüttüğüne, internet, uçak ve karadaki silahlalı kuvvetleri uzaydan yönetebilecek sistemlere sahip olduğuna dikkat çekti. Diplomatlar ayrıca, Rusya'nın da uzayda askeri amaçlı uydu faaliyetleri olduğu belirtti.

Eski NATO yetkilisi ve şuan Avrupa Dostları (Friends of Europe) isimli kuruluşta analist olan Jamie Shea, uzayda da savaş olabileceğini belirterek "Uzayı kontrol edebilen, havayı ve karayı da kontrol etme gücüne sahip olur" dedi.

Avrupalı diplomatlara göre, NATO'nun uzayı savaş bölgesi ilan etmesi, Trump'ın Çin'in giderek artan askeri gücüne karşı İttifak’ı faydalı bir müttefik olarak görmesine imkan sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak ülkesini uzay gücü kurmasına olanak veren bir kararnameye imza atmıştı.