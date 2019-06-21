İtalya'ya göçmen akını sürüyor: Bu sabah 200 göçmen daha ülkeye giriş yaptı

İtalya'da koalisyon hükümetinin, göçmenlerin gelişini engelleyici kararlarına rağmen bu sabah farklı gruplar halinde 200 göçmenin ülkeye giriş yaptığı bildirildi.

Sahil Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Lampedusa Adası kıyılarında 81,12 ve 7 kişiden oluşan üç farklı grup halinde toplam 100 göçmen ülkeye girdi.

Göçmenlerin, balıkçı tekneleri veya ticari gemiler tarafından Akdeniz'de kurtarılıp, daha sonra Lampedusa Adası kıyılarına yaklaşıldığında botlarla denize bırakıldıkları ifade edildi.

Diğer yandan ülkenin kuzeyinde, Slovenya sınırında bulunan Trieste kentinin yakınlarında da 100 göçmenin İtalya'ya giriş yaptığı sırada yakalandıkları açıklandı.

43 GÖÇMEN 10 GÜNDÜR DENİZDE BEKLİYOR

Bu arada İtalya'ya son 24 saat içinde 200 göçmen giriş yaparken, Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'a ait Hollanda bayraklı gemideki 43 göçmen için alınan ülkeye giriş yasağı 10'uncu gününü doldurdu.

Birleşmiş Milletler, İtalya hükümetine, Sea Watch'a ait gemideki 43 göçmenin karaya çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin kararıyla, Sea Watch'a ait gemide bulunan 53 göçmenden sadece kadın, çocuk ve hasta olan toplam 10'u karaya çıkartılırken, diğer 43'üne izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Lampedusa Adası'nın 15 mil kadar açığında, uluslararası sularda bekletilen gemide bulunan göçmenlerin durumuyla ilgili İtalya hükümetinin, Hollanda ve Almanya hükümetleriyle görüştüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanı Salvini ise İtalyan limanlarının bu gemiye kapalı olduğu görüşünü tekrarlamıştı.