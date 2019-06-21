BM: İtalya düzensiz göçmenleri kabul etmek zorunda

BM, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), İtalya hükümetine, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait gemi tarafından 12 Haziran'da Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden olan Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

BM'nin alt kuruluşlarından IOM Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, kurtarılan düzensiz göçmenlerin 10 gündür İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bekletilmesine tepki gösterdi.

Sözcü Millman, See Watch 3 adlı gemide 53 düzensiz göçmenin bulunduğunu, bunların 10'unun sağlık nedenlerinden dolayı cumartesi günü karaya çıkarılmasına izin verildiğini anımsattı.

Sözcü Millman, gemideki 43 kişinin durumunun ise belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Libya hükümetinin, See Watch 3'ü limanlarına davet ettiğini aktaran Millman, İtalyan hükümetinin ise geminin Trablus'a gitmesi gerektiği açıklamasını yaptığını ifade etti.

Millman, İtalya'nın teklifine tepki göstererek, bu ülkeye 43 düzensiz göçmeni kabul etmesi çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch ise geminin İtalyan kara sularında olduğunu ve bu ülkenin düzensiz göçmenleri karaya çıkarma zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

Sözcü Baloch, İtalya'nın ayrıca uluslararası hukuk kapsamında gemide mahsur kalan 43 kişiyi kabul etmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.