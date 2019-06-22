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20:47 22 Haziran 2019
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    Hollanda, Türkiye'de malvarlığı olan göçmenlerin sosyal yardım almasını engellemeyi planlıyor

    © AA /
    Avrupa
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    Hollanda hükümeti, Türkiye'de daire, yazlık ve diğer taşınmazları bulunan kişilerin Hollanda'da sosyal yardım almasını engellemek amacıyla yasa değişikliğine gidiyor.

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    Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de mal varlığı olan kişilerden, önce bunları satıp geçinmeleri istenecek.

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Türkiye'deki mal varlığı konusunda Hollanda makamlarına doğru bilgi vermediği belirlenenler ise, aldıkları sosyal yardımı geri ödeyecek.

    Hollanda, Türkiye'deki mal varlığı konusunda doğru beyanda bulunmayanlardan, aldıkları sosyal yardımı şu anda da geri istiyor.

    Ancak, yasalar insanların belirli bir gelir düzeyinin altında yaşamasına izin vermediği için, borçlu sayılan bu kişiler yeniden sosyal ödenek alma hakkı kazanıyor.

    Sosyal İşler ve İstihdam Bakan Yardımcısı Tamara van Ark, yeni düzenleme ile artık buna izin vermeyeceklerini söyledi. Mal varlığı konusunda yolsuzluk yapanların tekrar bir çuval dolusu parayla ödüllendirildiğini söyleyen van Ark, bu kişilerin cezalandırılacağını açıkladı.

    Van Ark tarafından hazırlanan yasa önerisine göre, mal varlığı konusunda yalan söylediği belirlen kişilerin ödediği ceza, "borç" olarak sayılmayacak. Bu nedenle, bu kişilerin ertesi günü gidip tekrar sosyal yardım başvurusu yapması engellenecek.

    Yeni düzenleme ile sadece hiçbir geliri olmayan ya da sahibi olduğu malını satmak istediği halde elden çıkaramayanlar sosyal yardım alabilecek.

    Türkiye'deki mal varlığını satmak isteyen ancak elden çıkaramayanlara, geri ödemeleri koşuluyla sosyal ödenek verilecek. Mallarını sattığında bu parayı geri ödemesi istenecek. Bakan yardımcısı van Ark tarafından hazırlanan ve tartışmaya açılan yasa önerisine meclis çoğunluğu destek veriyor.

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    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
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    Hollanda basınına göre yasanın kısa süre içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. De Telegraaf gazetesine göre, pahalı sanat eseri ya da koleksiyona sahip kişiler de, bunları satmadan sosyal ödenek alamayacak.

    Tamara van Ark, belediyelerin de sosyal yardım alan göçmenlerin Türkiye'deki mal varlıklarının araştırılması konusunda hükümete yardımcı olduklarını söyledi.

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    Amsterdam Belediyesi, bir süre önce isimsiz bir ihbar üzerine, sosyal yardım alan bir kadınla ilgili inceleme başlattı. Ankara'daki Hollandalı yetkililerin araştırması sonucu, bu kadının son 6 yılda Türkiye'de iki apartman dairesi aldığı belirlendi. Amsterdam Belediyesi, ödenen yardımların alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme, belediyeyi haklı buldu.

    Hollanda Danıştayı, yurtdışında mal varlığı araştırmasını sadece Türkiye kökenliler aleyhine kullanıldığı için "ayrımcı" bularak iptal etmişti. Ancak hükümet, yeni bir düzenleme ile uygulamaya devam etmişti.

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    Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı avukat Ejder Köse, bu uygulamanın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini savunuyor.

    Köse, Hollandalı yetkililerin hiçbir kurumu bilgilendirmeden Türkiye'de Hollanda'daki vatandaşlar ile ilgili bilgi topladığını belirtiyor.

    Bunun Türk Ceza Yasası'na göre suç olduğunu söyleyen Köse, bir süre önce, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Mal varlığı, Göçmen, Türkiye, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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