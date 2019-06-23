Tiflis’te protestocular Rus gazetecilere saldırdı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te görevlerini yapan Rossiya 24 televizyonundan gazetecilere Gürcü protestocuların saldırısına uğradığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan vatandaşları için güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Rus basının aktardığına göre, seyahat acentelerinin sahipleri ile röportaj yapan Rossiya 24 televizyonundan gazetecilere yaklaşan protestocular slogan atmaya başladı.

Protestocular daha sonra kanalın muhabir ve kameramanını darp etme girişiminde bulundu. Ancak gazetecilerin röportaj yaptığı kadının Gürcistan vatandaşı kocası duruma tepki gösterince saldıganlar olay yerinden kaçtı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da gazetecilere yönelik saldırının ardından yetkililerden ülkedeki Rusya vatandaşlarının güvenliğini sağlama talebinde bulundu.

Bakanlığın açıklamasında “Gürcü yetkililerden Rus gazetecilerin yanı sıra Gürcistan topraklarında bulunan Rusya vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, uluslararası kuruluşlardan olayla ilgili tepki beklediklerini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gazetecilere yönelik saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tiflis'te dün 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.