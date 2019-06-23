Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin'le Osaka'da görüşebilir

Ukraynalı 5. Kanal televizyonuna konuşan Klimkin, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gelecek Cuma günü Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşecek G20 liderler zirvesinde bir araya geleceğini söyledi.

Klimkin, "Zelenskiy’in (Brüksel, Paris ve Berlin) ziyaretlerinin zamanlama açısından şimdi yapıldığının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Japonya’nın Osaka kentinde görüşmeler olacak, Putin’le de" diye konuştu.

KREMLİN: PUTİN’İN G20 AJANDASINDA ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME BULUNMUYOR

Diğer yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in Osaka’daki G20 zirvesinde görüşeceği yönündeki açıklamayı yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Putin’in G20 zirvesinde Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşme planlamadığını açıkladı.

Peskov, Rus liderin G20 ajandasında böyle bir görüşmenin bulunmadığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Haziran 2014'ten bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Pavel Klimkin istifa kararını açıklamıştı. Klimkin, geçen ay yaptığı açıklamada, "Söz verdiğim gibi istifa mektubumu hazırladım" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Klimkin'in istifası, parlamentoda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle kabul edilmemişti.