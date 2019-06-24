BM'nin yeni Tarım ve Gıda Örgütü Genel Direktörü belli oldu

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FAO) yeni Genel Direktörü Çinli Çü Dongyü oldu.

FAO Genel Direktörlüğü için yapılan seçimi, rakipleri Fransız Catherine Geslain-Laneelle ve Gürcü Davit Kirvalize'yi geride bırakan Çinli Çü kazandı.

FAO'nun 191 üyesinin kullandığı seçimde, Çü oyların 108'ini, Laneelle 71'ini ve Kirvalize de 12'sini aldı.

FAO tarihinin 9. Genel Direktörü olan ve bu göreve seçilen ilk Çinli olma özelliğine sahip Çü, yaptığı teşekkür konuşmasında, "40 yıldır yürütülen açık politika ve başarılı reform sürecinden sonra vatanıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Seçim kampanyası boyunca yoksulluk, açlık, kuraklık sorunu olan bölgelere modern ve dijital tarım teşviki vaatlerinde bulunan Çü, Çin'in Yeni İpek Yolu projesinin üçüncü ülkelere önemli yatırımlar içerdiğini vurgulamıştı.

Çü'nün FAO Genel Direktörlüğüne seçilmesi, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yaşandığı bir döneme denk gelmesi açısından da dikkati çekti.

Çin Tarım Bakan Yardımcısı olan Çü, Brezilyalı Jose Graziano da Silva'dan devralacağı ve 4 yıl boyunca sürdüreceği FAO Genel Direktörü görevine 1 Ağustos'ta başlayacak.