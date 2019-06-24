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15:59 24 Haziran 2019
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    Okul, üniversite, öğrenci

    Almanya'da barışa yeminli üniversiteler, askeri proje geliştirmek için Pentagon'dan son 10 yılda milyonlarca dolar almış

    © AA /
    Avrupa
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    Almanya'da yüksek okulların askeri araştırma yapmama ilkelerine rağmen Pentagon'dan araştırma yürütmek için milyonlarca dolar kabul ettiği ortaya çıktı. Kimi zaman eyaletlerin şiddet karşıtı yasalarını da çiğneyen bu çalışmaların kapsamında patlayıcılar ve denizaltılar da var.

    ABD - laboratuvar
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    'ABD’nin dünya genelinde 200’den fazla askeri biyolojik laboratuvarı var'
    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilimsel çalışmalarının bir kısmını dışarıya yaptırdığı ve bu kapsamda bilimsel başarılarıyla tanınan Alman üniversitelerini kullandığı ortaya çıktı.

    Almanya'nın Der Spiegel haber sitesinin özel haberinde Pentagon'un döktüğü milyonlarca dolara karşılık ülke çapında onlarca üniversitenin çift amaçlı ve askeri bağlantılı projeler yürüttüğü belirtildi. 

    Bunun üniversitelerin askeri araştırma yapmama ilkesinin ve eyaletlerin şiddet karşıtı yasalarının ihlali olduğu kaydedildi. Örneğin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin yasaları, bilim insanlarından sürdürülebilir, barışçı ve demokratik dünyaya katkıda bulunmasını ve barışçı amaçlara bağlı kalmasını talep ediyor. 

    ABD hükümetinin dış kaynaklı alımlarının veri tabanını inceleyen Der Spiegel, 2008'den beri vergi mükelleflerinin 21.7 milyon dolarının Almanya'daki yüzlerce bilim araştırmasına hibe edildiğini saptadı.

    Bu araştırmaların çoğu doğrudan orduyla değil de teknoloji ve doğa bilimleriyle ilgili olsa da bazıları dikkate şayan.

    Yapay zeka
    © Fotoğraf : Pixabay
    Pentagon çalışanlarını yapay zeka ile izleyecek

    Almanya'nın en üstün teknoloji merkezlerinden biri olan Münih'teki Ludwig-Maximilians Üniversitesi'ne (LMU) 19. yüzyıldan beri yaygın kullanılan bir patlayıcı olan RDX'in ikamesini bulması için 1.72 milyon dolarlık bir hibe verilmiş. Yanısıra LMU'ya 23 ayrı proje için 3.7 milyon dolar aktarılmış.

    Kutup ve Denizcilik Araştırmaları için Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) balinaları saptayan kızılötesi temelli bir sistem geliştirmek için 2013 - 2017 arası 973 bin dolar kabul etmiş. Der Spiegel, ilk bakışta askeri açından kullanışsız bu teknolojinin denizaltı operasyonları için kullanılabileceğini belirtip "Çift yönlü kullanımın klasik bir örneği" dedi. 

    Google logosu
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Google, Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor
    Pentagon bu projelerden söz ederken Alman beyni ve bilgisine parayı boşa harcamadığını belirtmiş:

    "Ordu programlarını ve projelerini düzeltmek açısından elzem olan bu araştırmalar ulusumuzun teknolojik sürprizlerle karşılaşmamasını garantiye alacak."

    686 milyar bütçesi olan ABD ordusu çok sayıda yüksek teknoloji yaptırımlarına kaydadeğer miktar para harcıyor.

    Terminatör - Katil robot
    © Sputnik / Sony Pictures Releasing CIS
    Google çalışanları: Savaş işinde olmamalıyız, Pentagon ile işbirliği bitmeli

    Pentagon'un Google, Amazon, Microsoft gibi ABD merkezli teknoloji şirketlerine kesenin ağzını sonuna dek açtığı alan ise yapay zeka.

    Ancak teknoloji devlerinin yönetici ve çalışan katlarında da yapay zekanın askeri amaçlı kullanılmasıyla ilgili vicdani rahatsızlık var. Google ve  Microsoft çalışanları, Pentagon'dan alınan ihalelere karşı kazan kaldırmalarıyla haber oldu. 

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    Etiketler:
    üniversite, Pentagon, Almanya, ABD
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