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19:07 24 Haziran 2019
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    Alman hükümeti: İstanbul'da sonucun kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

    © AFP 2019 / Odd Andersen
    Avrupa
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    Alman hükümet sözcüsü, İstanbul’daki seçim sonucunun kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Hristiyan Demokrat politikacı Hardt ise sonucu seçmene verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

    © İHA /
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasınailişkin olarak Alman hükümeti ve Alman siyasetçilerden değerlendirmeler geldi.

    Alman hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Sonucun şüpheyle karşılanmadan genel olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

    Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Berlin'de hükümetin olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Seibert, "Genelde sakin bir şekilde geçen seçime katılımın yüksek olmasını da memnuniyetle" karşıladıklarını sözlerine ekledi.

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    Bütün bunların "Türkiye için iyi bir işaret olduğuna" dikkat çeken Seibert, "Usulüne uygun ve temiz bir seçim süreci devlet kurumlarına olan güven açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Steinmeier'den açıklama

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de İstanbul seçim sonucunu demokratik bir süreç olarak değerlendirdi. Steinmeier, Osterholz-Scharmbeck'te yaptığı açıklamada, bu seçimin sonucunun Türk halkının seçme özgürlüğünü kullandığının bir belgesi olduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı, "İstanbul'da sonuç son derece açık" şeklinde konuştu.

    'SEÇMEN MESAJ VERDİ'

    © AA / Güven Yılmaz
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    Almanya'da koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nu tebrik etti.

    CDU/CSU Meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, yaptığı yazılı açıklamada, bu sonuçla İstanbul'daki seçmenin bir mesaj verdiğine dikkat çekti.

    Hardt, seçmenin verdiği mesajın "Artık vesayet altında olmayı ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemiyorlar. Refahın azalmasına yol açan berbat ekonomi politikasının artık son bulmasını istiyorlar" şeklinde olduğunu ifade etti. Hardt, İmamoğlu'nun "Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ve toplumsal olarak yenilenmesine önemli bir ivme sağlayabileceğini" belirtti.

    Hristiyan Demokrat politikacı, bunun Türkiye'nin "yeniden Avrupa Birliği ve NATO'nun değerlerine" yaklaşması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

    'ERDOĞAN İLE YILDIRIM'IN TEBRİKLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI'

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    © AA /
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    CDU/CSU grubu Türkiye Raportörü Andreas Nick de Binali Yıldırım'ın yenilgiyi kabul etmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tebrik etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

    Nick, Hardt ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada, "AKP'nin yeni Belediye Başkanını görevini serbestçe yapabilecek koşulları sağlaması gerektiğini" ifade etti.

    Hristiyan Demokrat Birlik partili Nick, Türkiye'deki "istikrarlı demokrasi ve canlı bir sivil toplumun" Almanya açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle hiçbir şekilde Türkiye'ye sırtımızı dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

    Resmi olmayan kesin sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,21'ini aldı. AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyları ise yüzde 44.99'da kaldı. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 84.5 oldu.

    Etiketler:
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, seçimler, Türkiye, Almanya, Steffen Seibert
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