İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'tan 'ABD-İran savaşı' yorumu: En büyük müttefiğimizin yanında duracağız

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'la bir savaşa girmesi halinde ABD'nin askeri destek talebini kabul edeceklerini itiraf etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin ne ABD, ne de İran'ın savaş istediğine inanmadığını söyleyese de, söz konusu bir savaş durumunda ABD'nin askeri destek talebini kabul edeceğini açıkladı.

Başbakanlık için Boris Johnson'a karşı yarışan Hunt, kampanyası sırasında bulunduğu İskoçya'da ABD ile İran gerilimiyle ilgili yaptığı açıklamada "ABD’nin en güçlü müttefiki olarak yanında olacağız, ancak elbette askeri destek taleplerini her seferinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Londra'nın 'Washinton ile sürekli temas halinde' olduğunu söyöeyen Hunt, destek açıklamasına rağmen bölgede yaşanacak bir çatışmadan endişelendiklerini söyledi ve çözümün İran’ın 'Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetini durdurması' olduğunu söyledi.

Hunt ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda son dönemde yaşanan gelişmelerin suçlusunun da 'kesinlikle İran' olduğunu açıkladı.

BBC Radyosu ile yaptığı bir diğer görüşmede de İran konusuna değinen Hunt, "Çok endişeliyiz, ABD'nin de İran'ın da savaş istemediğini düşünüyoruz ancak bölgede kazara çıkacak bir çatışmada olayları sakinleştirmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Hunt'un açıklamaları, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison'un 'barış misyonu' düzenlemek üzere İran'ı ziyaretinin ardından yapıldı.

Murrison, ziyaretinde bölgede acil olarak gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı ve İran'ın bölgesel eylemleri ve nükleer anlaşmanın şartlarına uymama tehdidi konularındaki İngiltere ve diğer ülkelerin 'endişelerini aktarmıştı'.

ABD ile İran arasındaki gerilimler artarken, son olarak ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı talimatı verdiğini ve ardından söz kousu talimatını 'durdurduğunu' açıklamıştı.