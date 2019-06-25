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18:00 25 Haziran 2019
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    F-35 B

    İngiliz F-35B'leri ilk kez operasyonel: Kıbrıs üzerinden Irak-Suriye görevlerine başladılar

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    İlk kez göreve çıkan İngiltere Hava Kuvvetleri'nin yeni F-35B Lightning II hayalet savaş uçağı filosu, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlara dahil oldu.

    ABD donanması, Afganistan'da Taliban hedeflerini vurmak üzere USS Essex amfibik saldırı gemisinden havalanan F-35B Lightning'in görüntülerini yayımladı.
    © REUTERS / U.S. Navy
    ABD, F-35B'yi ilk kez savaşta kullandı
    ABD'nin Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye vermemesiyle gündem olan  F-35B'i diğer ortak ülkeler birbiri ardına operasyonel olarak kullanmaya başladı.

    Bu kez İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a konuşlandırdığı F-35B Lightning II filosu, Akrotiri üssünden havalanarak ilk operasyonlarını Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı düzenledi. 

    İngiltere Savunma Bakanlığı bunların 14'ten fazla silahlı keşif görevi yerine getirdiğini duyurdu.

    'TARİHİ AN'

    Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), hava saldırısı düzenlemeden dönen F-35B'lerin operasyonlarının istisnai mükemmellikte geçtiğini açıkladı.  

    İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü
    © REUTERS / Amir Cohen
    Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu

    Savunma Bakanı Penny Mordaunt "Gerçekten tarihi bir an" ifadesini kullandı. 

    'İNANILMAZ KABİLİYETLERİ'

    Bu 'tarihi ana' tanıklık için Güney Kıbrıs'a gidip Akrotiri üssünden konuşan kadın bakan, İngiltere'nin geleceği doğrultusunda önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

    Mordaunt "Bunların savunma amaçlı uçmaya başlamasından çok gurur duyuyorum. Bizi gerçekten öne geçiren inanılmaz kabiliyetleri olduğu aşikar" dedi. 

    RAF ile Kraliyet Donanması'nın ortak kullandığı hayalet savaş uçakları, daha fazla denemeden geçirilmeleri kapsamında, sonbaharda Kraliçe Elizabeth sınıfı uçak gemisinin güvertesinden kalkmaya başlayacak.

    F-35
    © REUTERS /
    Washington'ın Türkiye'yi dışladığı F-35 programı, Amerikan medyasında: 400 milyar dolara mal oldular, ama savaşamıyorlar
    TOPLAMDA 138 ADET ALACAK

    Mayısta Akrotiri'ye konuşlandırdığı 6 F-35B'yi eğitime geçirmiş bulunan İngiltere, halihazırda 17 F-35B'ye sahip ve Amerikan havacılık devi Lockheed Martin'den toplam 138 hayalet savaş uçağı alacağını açıklamıştı.

    Dikey iniş, radara yakalanmama ve sesten hızlı uçma gibi teknolojik özellikleri bulunması gereken F-35B'nin tanesi yaklaşık 130 milyon dolara mal oluyor.

    Etiketler:
    IŞİD, Suriye, Irak, F-35B Lightning, F-35B, İngiltere
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