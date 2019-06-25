Gürcistan Parlamentosu yeni başkanını seçti, Rusya ABD’yi işaret etti

Gürcistan’da, Rus bir milletvekilinin kendi koltuğuna oturmasına izin vermesiyle patlak veren protestoların ardından görevinden istifa eden Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze’nin yerine iktidar partisi Gürcü Rüyası’nın adayı Arçil Talakvadze seçildi. Moskova ise Tiflis'le arasında yaşanan bu yeni gerilim dalgası hususunda ABD’den şüpheleniyor.

İktidar partisi Gürcü Rüyası’nın adayı Arçil Talakvadze, yapılan kapalı oylamada 94 milletvekilinin oyunu alarak oybirliği ile yeni parlamento başkanı seçildi. Oylamada, başkent Tiflis’teki protestoları bastırmak adına polislere orantısız güç kullanma emri vermekten sorumlu tutulan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın görevden alınmasını isteyen muhalif milletvekilleri ise katılmadı. Zira Gakharia'nın görevden alınmasının tartışmaya açılması talepleri, iktidar partisi tarafından kabul edilmemişti.

Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov’un geçtiğimiz haftaki Gürcistan ziyareti esnasında parlamento başkanının koltuğuna oturup milletvekillerine kürsüden Rusça hitap etmesi ardından, muhalifler protesto çağrısı yapmış, parlamento binası önünde gösteriler patlak vermişti.

Polis, parlamento önündeki öfkeli kalabalığı biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalışmıştı. Protestocular ise mevcut İçişleri Bakanı Gakharia istifa edene dek gösterilerini sürdürmekte kararlı olduklarını söylüyorlar.

Bu arada 2008'deki savaşın ardından güçlükle kısmen onarılan Rusya-Gürcistan ilişkilerinin yeniden belirgin bir biçimde gerilmesine sebep olan söz konusu gösteriler, hızla çift başlı bir hâl alarak hem Rusya’yı hem de doğrudan Gürcistan hükümetini hedef alan bir havaya büründü. Ayrıca Gürcistan’daki Rusya vatandaşlarının güvenliği hakkındaki endişeleri de beraberinde getirdi. Bu sebeple Rusya, Gürcistan varışlı uçuşları yasakladı.

LAVROV: KORKARIM Kİ AMERİKAN MESLEKTAŞLARIMIZ, GÜRCİSTAN-RUSYA ARASINDAKİ NORMALLEŞMEYE MANİ OLMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Bunların yanında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Gürcistan’la yaşanan bu yeni gerilim dalgasının ardında ABD’nin olmasından şüphelendiklerini ima etti.

Lavrov, "Korkarım ki Amerikan meslektaşlarımızın, son yıllarda bariz bir biçimde gözler önünde olan Gürcistan-Rusya arasındaki normalleşmeye mani olmak için ellerinden geleni arkalarına koymadıklarını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı’na göre, Gürcistan Palamentosu’nda yaşanan bu olaylardan birkaç gün önce Joe Biden Vakfı’nın başkanı Tiflis’e gelmiş ve Rusya’yla ilişkilerin geliştirilmemesi hususundaki isteğini açıkça belli etmişti. Lavrov, “Meselenin bu tarafı yok sayılamayacak cinsten” diye ekledi.