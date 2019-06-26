'Rusya'nın yetkilerine ilişkin raporda yaptırımlar olacaksa Rus delegeler AKPM'de çalışmayacak'

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Rusya’nın yetkilerine ilişkin raporunda en küçük yaptırımların dahi olması durumunda Rus heyetinin Strasburg’u terk edeceğini ve AKPM’de çalışmaktan yeniden vazgeçeceğini belirtti.

Rusya’nın AKPM heyetinin başkan yardımcısı olan Slutskiy, Sputnik’e demecinde AKPM’nin Rusya’nın yetkilerine ilişkin raporunda en küçük yaptırımların dahi olması durumunda Rus heyetinin Strasburg’u terk edeceğini ve AKPM’de çalışmaktan yeniden vazgeçeceğini kaydetti.

Slutskiy, “Rus heyetinin yetkilerini teyit eden raporun herhangi bir kısıtlama olmaksızın kabul edilmesi konusunda oldukça iyimserim” diye konuştu.

Rus heyetinin tam yetkili olarak AKPM platformuna dönmesi durumunda heyet üyelerinin ‘meclis faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmaya, raporlar hazırlamaya ve Avrupa’nın gündemindeki en karmaşık düğümlerin çözülmesi için parlamenter düzeyde katkıda bulunmaya’ hazır olduklarına dikkat çeken Slutskiy, “Ancak en küçük yaptırım dahi uygulanırsa Strasburg’u terk edeceğiz ve AKPM’de çalışmaktan yeniden vazgeçeceğiz. Böyle bir senaryo, gelecekteki işbirliğimize oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.

AKPM dün gece 2014 yılında Kırım'ın Rusya'yla yeniden bağlanması sonrası katılım ve oy hakkını askıya aldığı Rusya'ya haklarını iade ederek, Rus heyetini Haziran oturumuna katılmaya davet etmişti. Tasarıda, heyetlerin oy kullanma, konuşma ve temsil edilme haklarının yaptırımlara tabi olmadığı belirtilmişti.