Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın serbest kalmasını öngören karar bozuldu

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, geçen hafta kefaletle serbest bırakılan Koçaryan hakkındaki karar bozuldu.
Hakim, Koçaryan'ın bu kararı 15 gün içinde temyiz edebileceğini ve siyasetçinin serbest bırakılması için ödenen kefaletin iade edileceğini belirtti.
19 Haziran'da başkent Erivan'da mahkeme, Koçaryan’ın Ermeni ayrılıkçıların denetimindeki Dağlık Karabağ liderlerinin kefaleti ile serbest bırakılmasına hükmetmişti.
NE OLMUŞTU?
18 Ocak’ta Koçaryan’ın iki aylık tutukluluk süresini uzatan mahkeme, avukatların kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti. Koçaryan anayasal düzeni yıkmanın yanı sıra büyük miktarda rüşvet almakla da suçlanıyor.
19 Şubat 2008'de yapılan ve Serj Sarkisyan'ın kazandığı seçimlerden sonra protestocular seçimde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle Levon Ter Petrosyan liderliğinde 1-2 Mart günleri gösteriler düzenlemiş, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 kişi hayatını kaybetmiş 200’den fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu seçimle Koçaryan görevi Sarkisyan'a devretmişti.
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