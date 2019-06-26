Yunanistan'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: AB ilk kez söylemlerden somut adımlara geçti ve önlem alacağını duyurdu

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyarılarına rağmen Kıbrıs kıyılarında sondaj çalışmaları yürüten Türkiye'nin faaliyetlerinin konu edildiği Yunanistan Ulusal Dış Politika Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Ankara'nın Kıbrıs kıyılarındaki sondaj faaliyetlerinin Avrupalı petrol şirketlerini de engellediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu önlemler, sorunun yalnızca ikili bir ihtilaf olmadığı, aynı zamanda Avrupa’nın egemen haklarının ihlalinin bir sonucu olarak Avrupa Birliği’nin tamamını ilgilendirdiği görüşünü yansıtıyor. Avrupa Birliği ilk kez söylemler düzeyinden somut adımlara geçti ve önlem alacağını duyurdu."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söylemişti.