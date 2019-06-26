AB ülkelerinden İran'a çağrı: 'Gerginliği arttırıcı adımlardan kaçının'

Bazı AB ülkelerinin BM Daimi Temsilcileri, "İran'ı nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcileri, "İran'ı nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin oturumun ardından ortak açıklama yaptı.

"BMGK'nın mevcut ve gelecekteki üye ülkeleri olarak, mevcut durumda İran ile nükleer anlaşmanın devam ettirilmesinin daha önemli olduğunu teyit ediyoruz" denilen açıklamada, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için temel önemde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme, İran'a yaptırımları tekrar geri getirme ve bazı ülkelere tanıdığı muafiyetleri kaldırma kararlarının esefle karşılandığının belirtildiği açıklamada, "Ancak İran'ın nükleer taahhütlerini yerine getirme konusunda son dönemlerde yaptığı açıklamadan dolayı derin endişe içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı.