İngiltere Başbakanı May’den Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik açıkladığı rapora ilişkin açıklamada bulundu.

Cinayetin sorumlularının ortaya çıkarılmasını isteyen May, uluslararası ve ulusal yasa ihlallerinin tekrar yaşanmaması adına Suudi Arabistan'ın gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

Soruşturmayı yakından takip ettiğini belirten May, soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ettiğini ifade etti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.