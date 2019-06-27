Bulgaristan Türk Akım’ın Balkan kolunun yapımını önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlayacak

Karayançeva, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile yaptığı görüşmede Bulgaristan’ın TürkAkım’ın Balkan kolunun yapımını 2020’nin sonuna kadar tamamlamayı planladığını kaydetti.
“Bu gaz hattının yapımının Avrupa Birliği’nin (AB) tüm normlarına uygun bir şekilde sürdürüldüğüne ve böylelikle Güney Akım ile ilgili durumun tekrarının söz konusu olmayacağına sizleri temin edebilirim.”
Rusya Aralık 2014’te Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan topraklarından geçirilmesi planlanan Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili çalışmalara, AB’nin yapıcı olmayan tutumu nedeniyle son verildiğini açıklamıştı.
Ekim 2016’daysa Rusya ve Türkiye, Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak Türk Akım doğalgaz boru hattının inşaatı ile ilgili hükümetler arası anlaşmayı imzalamıştı.
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