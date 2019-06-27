Sadece 10 gün içinde 2. kez: Merkel yine titrerken görüldü

Kendisine getirilen suyu içmeyi reddeden Merkel’in yaklaşık yarım saat sonra parlamentoya vardığı sırada iyi olduğu görüldü.
G20 Zirvesine katılmak üzere Japonya’ya gitmesi beklenen Merkel’in programını değiştirmeyeceği belirtildi. Sözcüsü, “Her şey planlandığı şekilde ilerleyecek. Şansölye iyi durumda” dedi.
Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq— Reuters Top News (@Reuters) 27 Haziran 2019
SIVI KAYBI DENİLMİŞTİ
Merkel’in bu endişelendiren görüntüsü ilk olarak Berlin’de yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi karşıladığı sırada kaydedildi.
DPA ajansı Merkel’in güneş altında kaldığında benzer bir durumu daha önce de yaşadığını aktardı. Olayla ilgili tarih vermeyen ajans, durumun yine yeterince su içmemesinden kaynaklandığını belirtti.
Merkel 2014 yılında da bir televizyon röportajını son dakikada iptal etmişti, sözcüsü de röportajın ancak başbakanın bir şeyler yiyip içmesinden sonra gerçekleştirilebildiğini ifade etmişti.
Merkel’in bir sağlık probleminin olup olmadığı ise bilinmiyor. Almanya’daki gizlilik kanunları bu tür bilgileri aktarmak açısından çok sıkı tutuluyor.
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