Sadece 10 gün içinde 2. kez: Merkel yine titrerken görüldü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 gün içinde ikinci kez resmi bir programda kontrolsüz bir şekilde titrerken görüldü.

Yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle başkent Berlin’de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın yanında duran Angela Merkel’in bir kez daha titreme nöbetine girdiği anlar kameralara yansıdı.

Kendisine getirilen suyu içmeyi reddeden Merkel’in yaklaşık yarım saat sonra parlamentoya vardığı sırada iyi olduğu görüldü.

G20 Zirvesine katılmak üzere Japonya’ya gitmesi beklenen Merkel’in programını değiştirmeyeceği belirtildi. Sözcüsü, “Her şey planlandığı şekilde ilerleyecek. Şansölye iyi durumda” dedi.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq — Reuters Top News (@Reuters) 27 Haziran 2019

​SIVI KAYBI DENİLMİŞTİ

Merkel’in bu endişelendiren görüntüsü ilk olarak Berlin’de yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi karşıladığı sırada kaydedildi.

Merkel’in güneş altında yapılan resmi tören sırasında şiddetli şekilde titrediği görülüyordu. Korkutan görüntülerin ardından Merkel iyi olduğu, sıvı kaybı yaşadığı için titrediği açıklamasını yaptı.

DPA ajansı Merkel’in güneş altında kaldığında benzer bir durumu daha önce de yaşadığını aktardı. Olayla ilgili tarih vermeyen ajans, durumun yine yeterince su içmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Merkel 2014 yılında da bir televizyon röportajını son dakikada iptal etmişti, sözcüsü de röportajın ancak başbakanın bir şeyler yiyip içmesinden sonra gerçekleştirilebildiğini ifade etmişti.

Merkel’in bir sağlık probleminin olup olmadığı ise bilinmiyor. Almanya’daki gizlilik kanunları bu tür bilgileri aktarmak açısından çok sıkı tutuluyor.