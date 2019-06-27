Fransa'da burkini tartışmalarının ardından belediyenin iki havuzu kapatıldı

Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde belediyenin havuzuna tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara para cezası verilmesinin ardından iki havuz kompleksi kapatıldı.

Geçen hafta, Grenoble'da yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten 'Alliance Citoyenne' kuruluşunun çağrısıyla burkini yasağını protesto etmek için burkini ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Polis, kadınların her birine 35 euro para cezası vermişti.

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’da sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı uyarıları yapılırken, bu olayın ardından Grenoble'da bulunan belediyeye ait iki havuz kompleksi kapatıldı.

Le #Burkini n’a pas sa place en France où la femme est l’égale de l’homme.



Laisser faire ces activistes islamistes à #Grenoble comme partout en France c’est renoncer à la République.



Je ne l’accepterai jamais. pic.twitter.com/RodENVqcwO — Eric Ciotti (@ECiotti) June 24, 2019

​AFP'nin haberine göre, havuzların kapanmasında can kurtaranların talepleri etkili oldu.

İsmi açıklanmayan bir cankurtaran, konuyla ilgili "Güvenliği sağlamak için buradayız ve buradakiler için endişe içindeyken görevimizi yerine getiremeyiz" dedi ve olumlu bir çözüm yolu bulmak için çalıştıklarını belirtti.

​Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların burkini giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunuldu.

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden Fransa, 2011 yılında halka açık alanlarda tüm örtüleri yasaklayan ilk Avrupa ülkesiydi.

Fransa’da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya yasak, ilk olarak Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 2014 yılında yasağı onamış ve yüzü örten kıyafetlerin yasaklanmasının dini özgürlüğü ihlal ettiği yönündeki itirazları reddetmişti.

Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, 26 Ağustos 2016'da tesettür mayoya plajlarda yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

Ayrıca, bu yılın başlarında Fransız spor malzemeleri firması Decathlon, başörtülü kadın koşucular için piyasaya sürmeyi planladığı ürünü, ülkedeki kamuoyu baskısı sonrası durdurmuştu.