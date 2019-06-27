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17:23 27 Haziran 2019
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    İspanya'da eski ETA üyesinin devlet televizyonuna çıkarılması tartışma yarattı

    © AFP 2019 / Ander Gillenea
    Avrupa
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    İspanya'da eski ETA liderlerinden Arnaldo Otegi'nin ülkenin devlet televizyonunda programa çıkarılarak röportaj yapılması ülkede tartışmalara neden oldu. Sağ partiler duruma tepki gösterirken, gazetecilerden ise söz konusu röportaja destek verildi.

    Bask Ülkesi'nin bağımsızlığı için savaşan silahlı örgüt ETA
    © AP Photo / Gara
    ETA kendini feshetti
    Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ve 2003 yılında yasa dışı ilan edilen Herri Batasuna partisinin lideri Arnaldo Otegi'nin İspanya'da canlı yayına çıkarılması tartışma yarattı. 

    Siyasete girmeden önce ETA üyesi olan Otegi'nin 853 kişinin ölümüyle sonuçlanan ETA eylemliliği sürecinde örgüt üyesi olduğu biliniyordu.

    Hali hazırda yasal bir ayrılıkçı koalisyon olan EH Bildu'nun liderliğini yürüten Otegi, çarşamba günü ülkenin ulusal televizyon kanallarında TVE'de yer aldı. 

    Çeşitli aralıklarla toplamda 15 yılını hapiste geçiren siyasetçi, katıldığı programda ETA'nın şiddet eylemlerini kınamayı reddetse de partisi EH Bildu'nun hayatını kaybeden kurbanlar anısına Perşembe günü mecliste gerçekleşecek bir dakikalık sessizlikte yer alacağını söyledi.

    Otegi ayrıca, ETA'nın şiddet eylemlerini kınamayı reddetse de "Bask Ülkesi'ndeki bağımsızlık hareketi için kurbanlara gerekenden daha fazla veya hakkımız olandan daha fazla acı çektirdiğimiz için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

    SAĞ PARTİLERDEN TEPKİ

    Otegi'nin röportajına ise İSpanya'nın sağcı partilerinden tepki geldi. 

    Merkez sağ Ciudadanos partisinin lideir Albert Rivera, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Demokratları öldürmen, işkence etmen ve zorbalık yapman gerekmiyordu" ifadelerini kullandı.

    Kanal yönetmeninin istifasını isteyen sağcı siyasetçi, TVE'yi 'Otegi'ni aklamanın yolunu aramakla' suçladı. 

    'BUNUN ADI GAZETECİLİK'

    Bask Ülkesi'nin bağımsızlığı için savaşan silahlı örgüt ETA
    © AP Photo / Gara
    Örgütü feshetmeye hazırlanan ETA af diledi
    TVE sunucularındna Xabier Forter ise, kanala sahip çıkarak 'Sevsek de, nefret de etsek, bütün 'legal' partilerin liderleriyle röportaj yaparak işini yaptığı için linç edilen çalışma arkadaşlarına' destek verdiğini açıkladı 

    Forter, "Bunun adı gazetecilik, tersi ise sansür" dedi.

     

    Otegi, 90'lı yılların başında silahsızlanma çağrısı yapan ilk ETA üyeleri arasında yer aldı. 2006 yılında ise, eski ETA militanı hükümetle örgüt arasında başlayan ancak başarısızlıkla sonuçlanan barış görüşmelerinin de mimarlarından biriydi.

    Etiketler:
    röportaj, program, canlı yayın, Televizyon, görüşme, Bask, İspanya, ETA, Arnaldo Otegi
    Topluluk kurallarıTartışma
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