NATO'nun gözü Erdoğan-Trump görüşmesinde: Umarız S-400 konusunda ilerleme sağlanır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini anımsatarak, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir" dedi.

Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Türkiye'nin Rusya’dan S-400 tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Stoltenberg, bu konunun resmi gündemlerinde bulunmadığını ancak, ikili görüşmelerde ele alındığını söyledi.

Türkiye ve ABD arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini hatırlattı.

Stoltenberg, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir” dedi.

'AFGANİSTAN'DA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Öte yandan Genel Sekreter, müttefiklerin Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldığını aktardı.

NATO'nun 2024'e kadar Afgan güvenlik güçlerine mali destek vermeye devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Afganistan'ın uluslararası teröristler için tekrar güvenli liman olmasını engellemek için gerekli olduğu müddetçe ülkede kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘UZAY POLİTİKASINA ONAY VERDİK’

NATO'nun kendini uyarlama sürecinde bugün önemli bir adım atıldığını da duyuran Stoltenberg, "Kapsamlı bir uzay politikasına onay verdik. Uzay, ittifakımızın savunma ve caydırıcılığı için büyük önem taşıyor" dedi.