Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında: Bazı ülkelerde rekor düzeye ulaşacak

Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen sıcak havanın, Fransa, İspanya ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Bazı ülkelerde rekor düzeye varacak sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamilelere dışarı çıkmama uyarısında bulunuyor.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa'da, sıcaklığın üç gün içinde birçok ülkede artması öngörülüyor. Bazı ülkelerde rekor düzeye varacak sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamilelere dışarı çıkmama uyarısında bulunuyor.

İSPANYA

İspanya'nın yarısını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle iç bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle 12 özerk yönetimde "önemli risk" taşıyan durumlarda ilan edilen "turuncu alarm" düzeyine geçildiğini duyurdu.

Yetkililer, yaşlılar, hastalar ve çocukların güneş altında durmasının sakıncalı olacağı uyarısında bulunarak bol miktarda su tüketilmesini tavsiye etti.

İTALYA

İtalya'da son 24 saatte hayatını kaybeden iki kişinin ölümünün sıcaklarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Haber ajanslarındaki haberlerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Acquaviva Picena kasabasında 82 yaşındaki bir erkeğin tarlada ölü bulunduğu ifade edildi. Milano kent merkezinde de 60-70 yaşlarında bir erkeğin ağaç altında ölü bulunduğu, her iki ölüme de sıcak havanın sebep olduğu bildirildi.

Ayrıca hafta sonunda 43 dereceyi bulacak hava sıcaklarından dolayı Roma, Firenze, Perugia'nın da aralarında olduğu 19 kentte turuncu alarma (önemli risk) geçildiği bilgisi paylaşıldı.

FRANSA

Fransa'da 1952 yılından beri dün en sıcak haziran günü yaşandı. Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke çapında sıcaklık ortalaması dün 34,9 dereceye ulaşarak 1952'den beri yapılan ölçümlerde rekor kırdı. Bugün ise dereceler başkent Paris'te 34'ü gösterdi.

Toplam 95 ili bulunan ve Paris'in de içinde bulunduğu 78 ilinde halen dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğu Fransa'da sıcaklar özellikle güney bölgelerini etkiliyor. Sıcaklıkların gelecek haftadan itibaren azalması bekleniyor.

Ortaokullarda bu hafta yapılması planlanan sınavların aşırı sıcaklar nedeniyle haftaya ertelendiği ülkede, yağışların az olması nedeniyle hava kirliliği de görülüyor. Yaşlı nüfusun fazla olduğu Fransa'da sıcaklıklar nedeniyle yaşlı ölümlerine sıklıkla rastlanıyor.

ALMANYA

Almanya'da dün 1947'den bu yana haziran ayının en sıcak günü yaşandı. 38,6 dereceyle bugüne kadarki haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Almanya'da bazı yerlerde asfaltta meydana gelen bozulmalar nedeniyle otoyollarda trafik akışı tek şeritte sağlandı.

Sıcak nedeniyle göl ve havuzlarda doluluk yaşanırken, 4 kişinin boğulduğu açıklandı. Almanya'da yılın en sıcak günü 40,3 dereceyle 2015 yılında kırılmıştı.

AVUSTURYA

Avusturya Meteoroloji ve Jeodinamik Enstitüsü Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin hava ölçümü tarihinin en yüksek sıcaklıklarının tespit edildiğini, özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinde bugün yapılan ölçümlerde sıcaklığın 37 dereceye çıktığı bildirildi.

Başkent Viyana’da 34 derece olan hava sıcaklığı, Aşağı Avusturya ve Steiermarkt eyaletlerinde ise 37 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Merkezi ayrıca ülkedeki aşırı sıcak günlerin oranında da artış yaşandığını, önceki yıllara oranla 25 derecenin üzerindeki günlerin sayısının yüzde 50 arttığı kaydedildi.

Öte yandan Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılan araştırmada, aşırı sıcakların trafik kazalarına olan etkisi ele alınırken, geçen yıl aşırı sıcakların yol açtığı kazalar sonucunda 409 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.