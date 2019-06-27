Fransa'nın ABD'den talebi: NATO'yu Basra Körfezi'nde olası bir askeri harekata sürüklemeyin

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmaya bağlı kalan ama anlaşmayı hayatta tutacak formül üretemeyen, ABD'nin İran'a yaptırımlarından olumsuz etkilenen ama buna boyun eğen, Amerikan yaptırımlarını bertaraf ederek İran'la ticaret yapmak amacıyla 'Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı-Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)' adlı ödeme mekanizmasını oluşturan ama hayata geçiremeyen Avrupa Birliği, şimdi Trump'ın Tahran'la savaş çıkarması ihtimalini önleme telaşına düştü.

Çarşamba-perşembe günkü NATO savunma bakanları toplantısını takip edecek cuma-cumartesi günkü G20 liderler zirvesi öncesinde Fransa'nın ABD'den "Basra Körfezi'nde olası bir askeri harekata NATO'yu sürüklemeyin" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Reuters'e konuşan görüşmelerden haberdar diplomatlara göre, Fransız yetkililer kapalı kapılar ardındaki görüşmede ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper'e bu taleplerini iletti.

Fransız yetkililerin 2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve tehlikeye atılmaması çağrılarına Alman temsilcilerin de destek verdiğini belirtti.

Esper'in ise Avrupalı müttefiklere Washington'ın Tahran'la çatışma istemediğini, ama geçen hafta 130 milyon dolarlık RQ-4 Global Hawk tipi Amerikan insansız hava aracının düşürülmesinin ardından başka bir olaya tahammül etmeyeceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD'li yetkililerin İran'la savaş çıktığını görmek istemedikleri mesajını müttefiklerine net şekilde ilettiğini teyit etti.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan savunma bakanları toplantısında görüşmeler İran, ABD'nin çıkmasının ardından orta menzilli nükleer güçler anlaşması INF'nin tarihe karışmakta olması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması konularına odaklandı.