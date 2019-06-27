Kraliçe Elizabeth, 2003'ten bu yana ilk kez Irak Cumhurbaşkanı'nı kabul etti

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, İngiltere’deki temasları kapsamında Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldiği belirtildi.
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Irak’ın First Lady’si Sebağ Salih’in de görüşmede hazır bulunduğunu aktarıldı.
İngiltere Kraliçesi, 2003’te Saddam Hüseyin hükümetinin ABD tarafından işgalle devrilmesinin ardından iktidara gelen hiçbir Irak Cumhurbaşkanı'nı kabul etmemişti.
Iraqi President Barham Salih meets Queen Elizabeth II at Buckingham Palacehttps://t.co/Pjo1GIXZQd pic.twitter.com/YVu9DazHo3— The National (@TheNationalUAE) June 27, 2019
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