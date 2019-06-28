İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü'nün kalıntıları kontrollü yıkıldı

İtalya'nın Cenova şehrindeki dev Morandi Köprüsü'nün kalıntıları, 43 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan neredeyse bir yıl sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Morandi Köprüsü, bölgede yaşayan yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edilmesinin ardından bu sabah yerel saatle 9.30’da kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Köprünün ayaklarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılmasıyla köprü yaklaşık yedi saniyede yerle bir oldu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin de katıldığı töreni halk da güvenli bir mesafeden izledi.

Köprünün yerine yenisinin yapılması planlanıyor.

YAS İLAN ETTİREN FACİA

İtalya'nın liman kenti Cenova’da bulunan dört şeritli Morandi Köprüsü geçen yıl ağustos ayında çökmüştü. Çok sayıda araç 45 metre yükseklikten yere düşmüş, 43 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından kentte iki günlük yas ilan edilmişti.

Çökme nedenine ilişkin şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra yapısal sorunlara işaret edilmişti. Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan otoyol üzerinde bulunan köprü, 1967 yılında hizmete açılmıştı.