İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü'nün kalıntıları kontrollü yıkıldı

Morandi Köprüsü, bölgede yaşayan yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edilmesinin ardından bu sabah yerel saatle 9.30’da kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Köprünün ayaklarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılmasıyla köprü yaklaşık yedi saniyede yerle bir oldu.
Köprünün yerine yenisinin yapılması planlanıyor.
YAS İLAN ETTİREN FACİA
İtalya'nın liman kenti Cenova’da bulunan dört şeritli Morandi Köprüsü geçen yıl ağustos ayında çökmüştü. Çok sayıda araç 45 metre yükseklikten yere düşmüş, 43 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından kentte iki günlük yas ilan edilmişti.
Çökme nedenine ilişkin şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra yapısal sorunlara işaret edilmişti. Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan otoyol üzerinde bulunan köprü, 1967 yılında hizmete açılmıştı.
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