'İtalya, AB'den sonbahara kadar süre istedi'

Bloomberg’in La Repubblica gazetesinden aktardığına göre, sonbahara kadar olan 2-3 aylık bu süre içinde AB daha tamamlanmış verilere ulaşmanın avantajlarını yaşayabilir. İtalya da beklenenden iyi olacağı öngörülen 2019 yılı hesaplarını baz alarak iddialarını ortaya koyabilir.
GERGİNLİĞİ ARTIRABİLİR
Öte yandan prosedürün sonbahara ertelenmesi, 2020 bütçe çalışmalarının başlangıç tarihiyle kesişmesi anlamına geliyor. Bu durumun da Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ve Luigi Di Maio arasındaki gerginliği derinleştirebileceği konuşuluyor.
Salvini’nin iş dünyasını destekleyici vergi kısıntıları ve Di Maio’nun yerleşik düzen karşıtı Five Star hareketi için asgari ücret konuları gibi rakip öncelikleri bulunuyor.
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