'İtalya, AB'den sonbahara kadar süre istedi'

İtalya ve AB'nin bütçe açığına yönelik erteleme prosedürü konusunda bir anlaşma yapmaya yakın oldukları belirtildi.

italya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Avrupa Birliği’nden (AB) bütçedeki aşırı açığa yönelik kararını geri döndürmek için eylül ya da ekim ayına kadar süre istemek konusunda bir anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Bloomberg’in La Repubblica gazetesinden aktardığına göre, sonbahara kadar olan 2-3 aylık bu süre içinde AB daha tamamlanmış verilere ulaşmanın avantajlarını yaşayabilir. İtalya da beklenenden iyi olacağı öngörülen 2019 yılı hesaplarını baz alarak iddialarını ortaya koyabilir.

İtalyan 10 yıllık tahvil faizleri ay başında yıl içindeki en düşük seviyelere yaklaştı ve 4 baz puan düşerek yüzde 2.1 seviyesine geriledi.

GERGİNLİĞİ ARTIRABİLİR

Öte yandan prosedürün sonbahara ertelenmesi, 2020 bütçe çalışmalarının başlangıç tarihiyle kesişmesi anlamına geliyor. Bu durumun da Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ve Luigi Di Maio arasındaki gerginliği derinleştirebileceği konuşuluyor.

Salvini’nin iş dünyasını destekleyici vergi kısıntıları ve Di Maio’nun yerleşik düzen karşıtı Five Star hareketi için asgari ücret konuları gibi rakip öncelikleri bulunuyor.