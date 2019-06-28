BBC'nin sansürlediği belgesel: Müstakbel İngiltere Başbakanı Boris Johnson Fransızlardan 'boklar' diye söz ediyor

İngiltere Başbakanı koltuğuna oturmaya en yakın ismin, dışişleri bakanıyken, komşu Fransızlardan 'b.k' diye söz ettiği yeni ortaya çıktı. Zira BBC, Boris Johnson'ın Fransızlara küfrettiğini hükümetin baskısı karşısında sansürlemiş.

Brexit'in götürdüğü ikinci Muhafazakar Partili Başbakan Theresa May'in yerine parti lideri olup hükümetin başına geçme yarışının favorisi Boris Johnson'ın gaf ve skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Britanya kamusal yayın organı BBC'nin dışişleri bakanlığıyla ilgili belgeselini yayımlarken eski bakan Boris Johnson'ın Fransızlardan 'b.klar' diye söz ettiğini sansürlediği ortaya çıktı.

Hükümetin, bağımsız yayın yapmak iddiasındaki BBC'yi dışişleri bakanlığı belgeselinden Johnson'la ilgili bu bölümü çıkarmaya ikna ettiği öğrenildi. Hükümet yetkililerinin bu sözleri yayımlamanın İngiliz-Fransız ilişkilerine ağır zarar vereceği savını kullandığı belirtildi.

To be read, especially, by those still wondering whether the BBC sees its role as being journalism or the promotion of the interests of the Government. https://t.co/4WIsF7fabL — Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) June 28, 2019

Referandumdan Brexit çıkmasının ardından Temmuz 2016'da getirildiği dışişleri bakanlığından 2 yıl sonra istifa etmiş olan Johnson, Daily Mail gazetesinin gördüğü sızdırılmış hükümet yazışmalarına göre, bakan sıfatıyla Fransa'nın Brexit konusundaki sert tutumunu eleştirirken Fransızlara 'b.klar' derken görüntülendi.

'Dışişleri Bakanlığı'nın İçinden' isimli belgeseli geçen yıl yönetmiş olan BBC, Johnson'ın çalışma tarzının isabetli bir portresi olması sebebiyle bu sözleri kesmemekte ısrar etti.

Very refreshing to see a frontline politician speak his mind. And let's not beat about the bush, Boris was probably thinking of one particular turd that just won't flush ⬇️. No doubt most French voters would agree with him.



🙋‍♂️ Support us at https://t.co/iICfFaQP1G — Leave.EU (@LeaveEUOfficial) June 28, 2019

Ancak Dışişleri Bakanlığı, BBC yönetimini İngiliz-Fransız ilişkilerine ve Brexit müzakerelerine ağır zarar vereceği gerekçesiyle sansüre ikna etti.

Daily Mail gazetesinin gördüğü yazışmada, yetkililer "Eski dışişleri bakanının Fransızlardan 'boklar' diye söz ettiği bu potansiyel olarak münasebetsiz anın programdan çıkarılmasını müzakere ettik" diyor.

Son montajda bu sözleri çıkaran BBC, Johnson'ın Fransızları Britanya'yı 'ketenpereye getirmekle' suçladığı bir başka açıklamasını ise tuttu.

Haberle ilgili BBC sözcüsünden şu açıklama geldi:

"Program Dışişleri Bakanlığı içinden gerçeklikleri yansıtmayı amaçlıyordu. Yapım ekibi programda ne olduğuyla ilgili muhakemede bulundu ve programın hedeflerine ulaşmasından, arzuladıkları içeriğe sahip olmasından memnuniyet duydu."

Boris Johnson suffers severe brain fade when asked if he called the French "turds"



" I have no recollection about this comment" #ToryLeadershipContest #Brexit #PeoplesVote #FinalSay pic.twitter.com/a6FwETdStO — Haggis_UK #FBPE 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) June 28, 2019

Gelecek ayın sonunda başbakanlık koltuğuna gelmesi halinde May'in AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi vaat eden Johnson, diğer yandan AB'yi buna ikna etmesi imkansız olacak kadar yaşlı kıta siyasetinde sevilmeyen bir isim. May'in Brexit anlaşması defalarca Avam Kamarası'nda reddedildiğinde bile AB liderleri anlaşmanın yeninden müzakereye açılmayacağını söylemişti.