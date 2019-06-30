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11:57 30 Haziran 2019
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    Göçmenleri kurtaran gemi İtalya limanına yanaştı, kaptanı tutuklandı

    © AP Photo /
    Avrupa
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    Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen Sea Watch 3 adlı gemi, İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaştı, geminin kaptanı Carola Rackete tutuklandı.

    © AFP 2019 / FEDERICO SCOPPA
    Düzensiz göçmenleri almayan İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması
    Reuters’in haberine göre, hafta başından beri İtalya veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırmaya karar verdi. Ancak gemi, İtalyan güvenlik kuvvetlerine ait gemiler tarafından engellendi.

    Rackete’nin daha önce ‘altmışa yakın’ olduğunu söylediği çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, dün sabah Lampedusa limanına girmeyi başardı. Limana yanaşan gemi, polis güçleri tarafından kuşatıldı. Gemideki yaklaşık kırk Afrikalı göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Bu göçmenler, adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.

    Geminin kaptanı Carola Rackete ise ‘Savaş gemisine direnmek’ suçundan tutuklandı. Rackete’nin on yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

    İtalya 12 gündür denizde bekletilen 47 göçmen
    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
    BM: İtalya düzensiz göçmenleri kabul etmek zorunda
    Alman yardım kuruluşu Sea-Watch’a ait, Hollanda bayraklı Sea-Watch 3 adlı gemi, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle 12 Haziran’dan beri yanaşabileceği güvenli bir liman arıyordu. Geminin kaptanı Rackete, gemide giderek kötüleşen koşullar nedeniyle intihar vakalarının yaşanmasından korktuklarını söylemişti.

    İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı olduğunu her fırsatta söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter’dan paylaştığı mesajında, Kaptan Rackete’yi kast ederek şöyle dedi: “Kanunsuz, tutuklandı. Korsan gemisi ele geçirildi. Yabancı STK’lara büyük ceza. Göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Görev tamamlandı.”

    Etiketler:
    kaptan, İtalya, Sea Watch 3, Carola Rackete
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