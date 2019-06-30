Göçmenleri kurtaran gemi İtalya limanına yanaştı, kaptanı tutuklandı

Rackete’nin daha önce ‘altmışa yakın’ olduğunu söylediği çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, dün sabah Lampedusa limanına girmeyi başardı. Limana yanaşan gemi, polis güçleri tarafından kuşatıldı. Gemideki yaklaşık kırk Afrikalı göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Bu göçmenler, adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.
Geminin kaptanı Carola Rackete ise ‘Savaş gemisine direnmek’ suçundan tutuklandı. Rackete’nin on yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı olduğunu her fırsatta söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter’dan paylaştığı mesajında, Kaptan Rackete’yi kast ederek şöyle dedi: “Kanunsuz, tutuklandı. Korsan gemisi ele geçirildi. Yabancı STK’lara büyük ceza. Göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Görev tamamlandı.”
Stanotte comportamento CRIMINALE della comandante della nave pirata che ha tentato di schiacciare contro la banchina del porto di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza, con l’equipaggio a bordo, mettendo a rischio la vita degli agenti. DELINQUENTI!#SeaWatch3 pic.twitter.com/4Zp2kasWMh— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 29, 2019
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