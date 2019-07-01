Sığınmacıları kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

Sea Watch 3 gemisi ile sığınmacıları kurtaran kaptan Carola Rackete'nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Destek için başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı ise 1 milyon euroyu geçti.

Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen Sea Watch 3 adlı gemi, İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşmış, geminin kaptanı Carola Rackete ise gözaltına alınmıştı.

Almanya merkezli insani yardım kuruluşu Sea-Watch’a ait geminin kaptanı Rackete, İtalya açıklarında denizden kurtardığı 41 sığınmacı ile Lampedusa limanına izinsiz yanaştığı için 'yasa dışı göçe yardım' ve 'İtalya karasularını ihlal' etmekle suçlanıyor.

From the same pier where she docked with the #SeaWatch3, two nights ago, #CarolaRackete left the island of #Lampedusa today on a @GDF patrol boat.



Upon arrival in Agrigento, where she will be heard in court at 3:30pm, she received a warm welcome by locals.#freeCarolaRackete pic.twitter.com/WD9mMhjW2P — Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2019

​​Rackete'nin Sicilya’nın Agrigento kentinde hakim karşısına çıkartılması beklenirken, Rackete’nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İtalyan makamlarını eleştirerek, "İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz" dedi. Limanlara bir geminin ne zaman yanaşıp yanaşmayacağına ilişkin yasal düzenlemelerin olabileğini ifade eden Steinmeier, "Ancak İtalya herhangi bir ülke değil. İtalya AB'nin tam merkezinde, AB'nin kurucusu ülkesidir. O yüzden İtalya gibi bir ülkeden daha farklı davranmasını bekleyebiliriz" diye konuştu.

Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a çağrı yaparak, Rackete için devreye girmesini istedi.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada da, Roma'nın "Panik ve korku stratejisi" ile hareket ettiği eleştirisinde bulunuldu. Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sığınmacı krizini istismar ettiğini ileri sürdü. Sözcü, Salvini'nin Fransa'ya yönelik "Dayanışma göstermiyor" şeklindeki ithamlarını geri çevirerek, İtalya'nın sığınmacı krizi bağlamında AB'den yaklaşık bir milyar euro destek aldığını belirtti.

Sea Watch'tan yapılan açıklamada Rackete'i destekledikleri ve kurtarılan kişilerin emniyetli bir yere götürülme hakları olduğunu belirtildi.

A lot of deceptive accusations are thrown at #CarolaRackete, for a slight contact with a @GDF boat, which occurred when she took the #SeaWatch3 to port.



We stand with our captain.

Here's our version of the story. #freeCarolaRackete pic.twitter.com/4sHDSyS6vN — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 30, 2019

​SALVINI: TUTUKLANMASINI İSTEDİM

İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı olduğunu her fırsatta söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Rackete'nin gözaltına alınmasının ardından devlet radyosu RAI'ye yaptığı açıklamada "Yasalara uymayarak sınır polisinin hayatını tehlikeye sokan bu kişinin yakalanmasını istedim" dedi.

İtalya açıklarında zor durumdaki sığınmacıları idaresindeki Sea-Watch 3 adlı yardım gemisine alarak, Lampedusa limanına izinsiz yanaşan kaptan Carola Rackete'ye destek vermek amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına katılım sürekli artıyor. İlk 48 saatte 660 bin euro'dan fazla bağış toplandı. Pazartesi sabahına kadar yapılan bağış miktarının 1 milyon euro'yu geçtiği belirtildi.

Bağış kampanyasını Alman moderatörler komedyen Jan Böhmermann ve Klaas Heufer-Umlauf başlarmış ve "İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz" ifadesini kullanmışlardı.

Ayrıca, Rackete'nin serbest bırakılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gönderilen dilekçeyi 175 bin kişi imzaladı.

İtalya, 12 Haziran'dan beri, Sea Watch'a ait gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılmasına izin vermiyordu. Ancak limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırınca göçmenler adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.