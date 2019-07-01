Kayıt
17:38 01 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Sığınmacıları kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

    © AP Photo / ANSA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Sea Watch 3 gemisi ile sığınmacıları kurtaran kaptan Carola Rackete'nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Destek için başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı ise 1 milyon euroyu geçti.

    © AP Photo /
    Göçmenleri kurtaran gemi İtalya limanına yanaştı, kaptanı gözaltına alındı
    Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen Sea Watch 3 adlı gemi, İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşmış, geminin kaptanı Carola Rackete ise gözaltına alınmıştı.

    Almanya merkezli insani yardım kuruluşu Sea-Watch’a ait geminin kaptanı Rackete, İtalya açıklarında denizden kurtardığı 41 sığınmacı ile Lampedusa limanına izinsiz yanaştığı için 'yasa dışı göçe yardım' ve 'İtalya karasularını ihlal' etmekle suçlanıyor.

    ​​Rackete'nin Sicilya’nın Agrigento kentinde hakim karşısına çıkartılması beklenirken, Rackete’nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İtalyan makamlarını eleştirerek, "İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz" dedi. Limanlara bir geminin ne zaman yanaşıp yanaşmayacağına ilişkin yasal düzenlemelerin olabileğini ifade eden Steinmeier, "Ancak İtalya herhangi bir ülke değil. İtalya AB'nin tam merkezinde, AB'nin kurucusu ülkesidir. O yüzden İtalya gibi bir ülkeden daha farklı davranmasını bekleyebiliriz" diye konuştu.

    Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a çağrı yaparak, Rackete için devreye girmesini istedi.

    Fransa hükümetinden yapılan açıklamada da, Roma'nın "Panik ve korku stratejisi" ile hareket ettiği eleştirisinde bulunuldu. Fransa Hükümet Sözcüsü  Sibeth Ndiaye LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sığınmacı krizini istismar ettiğini ileri sürdü. Sözcü, Salvini'nin Fransa'ya yönelik "Dayanışma göstermiyor" şeklindeki ithamlarını geri çevirerek, İtalya'nın sığınmacı krizi bağlamında AB'den yaklaşık bir milyar euro destek aldığını belirtti. 

    Sea Watch'tan yapılan açıklamada Rackete'i destekledikleri ve kurtarılan kişilerin emniyetli bir yere götürülme hakları olduğunu belirtildi. 

    SALVINI: TUTUKLANMASINI İSTEDİM

    İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı olduğunu her fırsatta söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Rackete'nin gözaltına alınmasının ardından devlet radyosu RAI'ye yaptığı açıklamada "Yasalara uymayarak sınır polisinin hayatını tehlikeye sokan bu kişinin yakalanmasını istedim" dedi. 

    © AFP 2019 / FEDERICO SCOPPA
    Düzensiz göçmenleri almayan İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması
    KAMPANYA BAŞLATILDI: 1 MİLYON EURO'DAN FAZLA BAĞIŞ

    İtalya açıklarında zor durumdaki sığınmacıları idaresindeki Sea-Watch 3 adlı yardım gemisine alarak, Lampedusa limanına izinsiz yanaşan kaptan Carola Rackete'ye destek vermek amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına katılım sürekli artıyor. İlk 48 saatte 660 bin euro'dan fazla bağış toplandı. Pazartesi sabahına kadar yapılan bağış miktarının 1 milyon euro'yu geçtiği belirtildi.

    Bağış kampanyasını Alman moderatörler komedyen Jan Böhmermann ve Klaas Heufer-Umlauf başlarmış ve "İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz" ifadesini kullanmışlardı. 

    Ayrıca, Rackete'nin serbest bırakılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gönderilen dilekçeyi 175 bin kişi imzaladı. 

    İtalya, 12 Haziran'dan beri, Sea Watch'a ait gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılmasına izin vermiyordu. Ancak limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırınca göçmenler adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.

    Etiketler:
    Matteo Salvini, kaptan, göçmen, İtalya, Sea Watch 3, Carola Rackete
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yer alan Aziz Vasil Katedrali maketi.
    Moskova’da Rusya’nın ünlü mimari eserlerini bir araya getiren ‘Minyatür Rusya’ sergisi açıldı
    Karikatür
    Erdoğan: S-400'ler 10 gün içerisinde geliyor
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet