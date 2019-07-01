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17:37 01 Temmuz 2019
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    Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış

    Utrecht'teki tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış ilk kez mahkemeye çıktı, ifade vermeyi reddetti

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Hollanda'nın Utrecht kentinde 18 Mart'ta düzenlenen tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış, 90 günlük ek gözaltı süresinin ardından bugün ilk kez mahkemeye çıktı. İfade vermeyi reddeden Tanış, "Kimsenin inancımızla dalga geçmesine izin vermem" dedi.

    Hollanda Utrecht - Saldırı
    © AP Photo /
    Hollanda Savcılığı: Gökmen Tanış, Utrecht'teki tramvay saldırısını düzenlediğini kabul etti
    4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı saldırının zanlısı 38 yaşındaki Tanış, ilk duruşmaya katılmayı reddetmişti. Mahkemeye zorla getirilmesi kararlaştırılılan Tanış, sabah saatlerinde elleri kelepçeli olarak Utrecht Mahkemesi'ne getirildi.

    Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı zanlı, mahkeme başkanının, neden avukat istemediğine ilişkin sorusuna, "Ben bir demokrat değilim ve mahkemenizi tanımıyorum. Bunu birkaç kez açıkladım ama siz sormaya devam ediyorsunuz" karşılığını verdi.

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısının ardından anma noktaları oluşturuldu
    © AP Photo / Peter Dejong
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    'ZAN YOK, BEN KABUL ETTİM'

    Hakimin, "zanlı" diye söz etmesi üzerine Tanış, "Zan yok. Ben kabul ettim, ikrar ettim" dedi ve daha sonra susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

    Mahkeme başkanı, yıllardır Hollanda'da yaşayan birinin neden demokrasiye inanmadığını merak ettiğini belirterek, Tanış'a, "Silahının kabzasından ne yazıyor, söylemek ister misin?" diye sordu.

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    © AFP 2019 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
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    'SİZİN PIRLANTADAN, BİZİM KUMDAN YAPILMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTEDİM'

    Mahkeme başkanı, Gökmen Tanış'ın inceleme hakimine verdiği ilk ifadeden bölümler okudu.

    Buna göre zanlı, gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak, "Kimsenin inancımızla alay etmesine izin vermem. Sizin pırlantadan, bizimse kumdan yapılmadığımızı göstermek istedim" dedi.

    "Muhammed Peygamber karikatürleri yarışması, Hollanda askerlerinin Afganistan, Libya ve Çeçenistan'da katıldığı uluslararası görevlerde Müslümanları öldürmesi" gibi nedenlerden dolayı Hollanda'yı eleştiren Tanış, "Gerçekten bunlara karşı hiçbir şey yapmayacağımızı mı düşündünüz?" diye konuştu.

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Adalet-Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Utrecht'te tramvay saldırısının gerçekleştiği mevkide oluşturulan anma köşesine çiçek bıraktı.
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
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    'GERÇEKTEN ŞERİATTAN VAZGEÇECEĞİMİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

    Demokrasinin dünyada 200-250 yıldır varolduğunu savunan Tanış, "Gerçekten şeriattan vazgeçeceğimizi mi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

    Gökmen Tanış, mahkeme başkanın, "Sen kimsin ki masum insanları öldürüyorsun?" sorusuna ise, "Siz kimsiniz ki Müslümanları öldürüyorsunuz?" yanıtını verdi.

    Tanış, "Müslümanları suda ölümüne daha iyi boğmak için sınırları kapalı tutuyorsunuz" dedi.

    Salondan çıkarken mahkeme hakimine hakaret eden Tanış'a, kurban yakınlarından bazıları "Sen korkak bir domuzsun" diye tepki gösterdi.

    Dava, 23 Eylül'e ertelendi.

    Hollanda Utrecht saldırı
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
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    'SOKAKTA DA ATEŞ ETTİ'

    Savcıya göre, Gökmen Tanış sadece tramvayda değil sokakta da, insanlara ateş etti. Çalıntı arabayla kaçarken, bir benzin istasyonundaki insanlara da ateş açtı.

    Savcı, "Tramvayın kamera görüntüleri o kadar etkileyici ki burada göstermek istemedik" diye konuştu.

    Gökmen Tanış, yaz aylarında psikolojik testlerden geçirilecek.

    Polis ve radikalleşme alanındaki uzmanlardan oluşan 50 kişilik ekip, hırsızlık, soygun, gasp, adam yaralama ve tecavüzden hüküm giyen Tanış'ın nasıl radikalleştiğini araştırıyor.

    Tanış; "terör amaçlı cinayet", "yaralama" ve "saldırı" ile suçlanıyor.

    Etiketler:
    Mahkeme, Gökmen Tanış, Tramvay, Hollanda, Utrecht
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