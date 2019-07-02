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05:47 02 Temmuz 2019
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    Diktatör Francisco Franco

    İspanya ile Vatikan arasında 'diktatör Franco' krizi

    © AFP 2019 /
    Avrupa
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    Vatikan'ın Madrid Büyükelçisi Renzo Fratini'nin, verdiği bir demeçte, diktatör Francisco Franco'nun mezar yerini değiştirmek isteyen İspanya hükümetini eleştirmesi diplomatik krize neden oldu.

    Diktatör Francisco Franco
    © AFP 2019 /
    Diktatör Franco'nun yeni mezarı için tarih ve yer belirlendi
    İspanya'daki görev süresi yaş haddinden sona eren ve bu hafta Roma'ya geri dönecek olan Vatikan'ın Madrid Büyükelçisi Renzo Fratini, bir İspanyol haber ajansına verdiği demeçte, İspanyol hükümetini hedef alarak "Basit bir şekilde, İspanya'da ve dünyada çok fazla sorun varken, neden Franco'yu dirilttiler? Ben, 'Franco'yu dirilttiler' diyorum. Onu rahat bırakmak daha iyiydi. Halkın ve siyasetçilerin büyük çoğunluğu bu görüşte çünkü onun ölümünden 40 yıl geçti. Onu Tanrı yargılayacak. Bir sivil savaşa neden olan birini hatırlamak daha iyi bir yaşama yardım etmiyor" görüşünü savundu.

    Diğer yandan Vatikan Büyükelçisinin bu sözlerine sert tepki gösteren İspanya'daki sosyalist hükümet, Vatikan'a resmi bir protesto notası göndereceğini bildirdi.  

    Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, bir radyoya verdiği demeçte, "Vatikan Büyükelçisinin sözleri biçim ve derinlik olarak asılsız ve kabul edilemez. Bir Vatikan büyükelçisi, bir diktatörün kalıntılarının çıkarılıp başka yere taşınması gibi çok önemli bir konuya, bir devletin iç meselelerine girmemeli. Vatikan'a resmi protesto notası gönderilecek" diye konuştu.

    İSPANYA HÜKÜMETİNİN FRANCO'NUN MEZAR YERİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ

    İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 yıllarında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

    Valle de los Caidos (Şehitler Vadisi) - Francisco Franco
    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
    İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre
    Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

    İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti Haziran 2018'de göreve geldikten kısa bir süre sonra diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılması kararı almış ve bunu Meclis'te onaylatmıştı.

    Ancak Franco'nun aile üyelerinin itirazından dolayı davalık olan konu uzun süredir çözüme kavuşturulamadı.

    İspanya hükümetinin geçen yılın haziran ayı başında diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkartılıp Madrid'in El Pardo ilçesinde bulunan Franco'nun eşinin gömülü olduğu mezarlığa taşınması girişimi, ailenin itiraz talebini görüşen Yüksek Mahkemenin geçici durdurma kararıyla askıya alındı.

     

    Etiketler:
    kriz, Protesto, Franco, Vatikan, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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