İspanya ile Vatikan arasında 'diktatör Franco' krizi

Diğer yandan Vatikan Büyükelçisinin bu sözlerine sert tepki gösteren İspanya'daki sosyalist hükümet, Vatikan'a resmi bir protesto notası göndereceğini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, bir radyoya verdiği demeçte, "Vatikan Büyükelçisinin sözleri biçim ve derinlik olarak asılsız ve kabul edilemez. Bir Vatikan büyükelçisi, bir diktatörün kalıntılarının çıkarılıp başka yere taşınması gibi çok önemli bir konuya, bir devletin iç meselelerine girmemeli. Vatikan'a resmi protesto notası gönderilecek" diye konuştu.
İSPANYA HÜKÜMETİNİN FRANCO'NUN MEZAR YERİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ
İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 yıllarında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.
İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti Haziran 2018'de göreve geldikten kısa bir süre sonra diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılması kararı almış ve bunu Meclis'te onaylatmıştı.
Ancak Franco'nun aile üyelerinin itirazından dolayı davalık olan konu uzun süredir çözüme kavuşturulamadı.
İspanya hükümetinin geçen yılın haziran ayı başında diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkartılıp Madrid'in El Pardo ilçesinde bulunan Franco'nun eşinin gömülü olduğu mezarlığa taşınması girişimi, ailenin itiraz talebini görüşen Yüksek Mahkemenin geçici durdurma kararıyla askıya alındı.
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