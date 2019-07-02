Fransa'daki tartışmalı ötenazi davası: Doktorlar bir kez daha yaşam destek ünitesini kapatmaya hazırlanıyor

42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyor.
Fransa kamuoyunu ikiye bölen olayda, Lambert’in eşi ve ailesi arasında yargı savaşları yaşanıyor. Lambert'in yasal varisi olan eşi, doktorlarla birlikte yaşam desteğinin son bulmasını istiyor ve pasif ötanazi uygulanabileceğini savunuyor. Ancak Lambert'in ailesi buna karşı çıkıyor.
Geçtiğimiz ay yaşam destek ünitesinden çıkarılan Lambert, Paris Temyiz Mahkemesi'nin son dakika kararıyla yeniden üniteye bağlanmıştı.
Dosyayı tekrar ele alan ülkenin en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtay, cuma günü verdiği kararla ciddi beyin hasarı görmüş hastaların yaşam destek ünitelerinin kapatılabileceğine hükmetti. Bunun nihai karar olduğunu savunan Lambert’in eşi ve avukatları Lambert'e artık ‘ölme hakkı’ tanınacağını savunuyor.
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