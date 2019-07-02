Fransa'daki tartışmalı ötenazi davası: Doktorlar bir kez daha yaşam destek ünitesini kapatmaya hazırlanıyor

Fransa’da, 2008 yılından beri devam eden ötenazi davasında temyiz mahkemesinin pasif ötanaziye yeşil ışık yakmasının ardından doktorlar bir kez daha Vincent Lambert’in yaşam destek ünitesini kapatmaya hazırlanıyor.

Reims kentindeki Sebastopal Hastanesi’nde kalan Vincent Lambert’in tedavisini üstlenen doktorlardan Vincent Sanchez, aileyi bilgilendirerek yargı kararı uyarınca yaşam desteğin kapatılmaya başlanacağını duyurdu.

42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyor.

Fransa kamuoyunu ikiye bölen olayda, Lambert’in eşi ve ailesi arasında yargı savaşları yaşanıyor. Lambert'in yasal varisi olan eşi, doktorlarla birlikte yaşam desteğinin son bulmasını istiyor ve pasif ötanazi uygulanabileceğini savunuyor. Ancak Lambert'in ailesi buna karşı çıkıyor.

AİHM son olarak ailenin pasif ötenazi sürecini durdurma başvurusunu 'yeni bir bulgu' olmadığı için reddetmişti.

Geçtiğimiz ay yaşam destek ünitesinden çıkarılan Lambert, Paris Temyiz Mahkemesi'nin son dakika kararıyla yeniden üniteye bağlanmıştı.

Dosyayı tekrar ele alan ülkenin en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtay, cuma günü verdiği kararla ciddi beyin hasarı görmüş hastaların yaşam destek ünitelerinin kapatılabileceğine hükmetti. Bunun nihai karar olduğunu savunan Lambert’in eşi ve avukatları Lambert'e artık ‘ölme hakkı’ tanınacağını savunuyor.