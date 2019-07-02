Fransa'nın 'hayalet' memurları: Hiçbir şey yapmadan 25 yıl maaş aldılar

Fransa'da hiçbir iş yapmayan ancak maaş almaya devam eden 'hayalet memurlara' yıllık toplamda 1 milyon euro'dan fazla para ödendiği öğrenildi.

Fransa'da Var-Matin isimli yerel gazete tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Toulon şehrinde 30 memurun yıllar boyunca çalışmadıkları halde maaş almaya devam ettikleri ortaya çıktı.

'Hayalet memurlar' olarak adlandırılan memurlardan biri, özel sektörde yönetici olarak çalışmaya devam ettiği halde 30 yıl boyunca maaş almaya devam etti. Hatta, 25 yıldan fazla bir süredir çalışmayan memur, kıdem tazminatı hakkı bile elde etti.

Söz konusu memurların, su idaresinin 90'lı yıllarda özelleştirilmesiyle birlikte işsiz kalan memurlardan oluştuğu öğrenildi. Bu kişileri istihdam edecek başka yer bulamayan yerel yetkililer, maaşların ödenmesine devam kararı aldı.

Şehirdeki işsizlik problemine rağmen çalışmayan kişilere maaş ödenmesi tepki çekerken, söz konusu 'hayalet memurların' emekli maaşlarını en yüksek seviyeye çıkaracakları 67 yaşına kadar bordrolu çalışan statüsünde kalmaları ise eleştirilen bir diğer nokta oldu.

'Hayat boyu iş' olarak adlandırılan bu sistem, istihdam ve işsizlik sorunu yaşayan Fransız özel sektör çalışanlarının uzun süredir eleştirdiği bir olgu. Bunun yanında, geçen Mart'ta Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan bir diğer raporda da, 300 binden fazla memurun haftalık 35 saat olan yasal çalışma süresine ulaşmadıklarına dikkat çekilmişti.

Rapor, işçilerin artan vergi yüklerini ve düşen ücretlerini protesto ettikleri için Fransa'da aylarca süren eylemlilik sürecinin ardından ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un 2022'ye kadar 120 bin kamu istihdamını sonlandırma ve vergi indirimi vaadine rağmen, planlanan işten çıkarmalar da kitlesel protestolara yol açmıştı.