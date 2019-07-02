Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden marş protestosu

AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.
© REUTERS / YVES HERMAN
Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı protesto etmek sırtlarını döndü.
Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.
WATCH: This is the moment @brexitparty_uk turn their backs during the EU national anthem at the EU Parliament.— RT UK (@RTUKnews) July 2, 2019
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