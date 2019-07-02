AB Komisyonu'na ilk kez bir kadın başkan: Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in atanmasında uzlaşıldı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı. AB liderlerinin ismi üzerinde uzlaştığı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu'nun ilk kadın başkanı olacak.
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AB liderleri, AB Konseyi'nin yeni başkanı olarak Belçika Başbakanı Charles Michel'i seçti.
IMF Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilirken, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrel AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilciliği görevi için seçildi.
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