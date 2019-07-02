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21:00 02 Temmuz 2019
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    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

    AB Komisyonu'na ilk kez bir kadın başkan: Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in atanmasında uzlaşıldı

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Avrupa Birliği ülkelerinin liderliği, AB Komisyonu Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in getirilmesi konusunda uzlaştı. Komisyon başkanlığını daha önce Jean Claude Juncker yürütüyordu.

    Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği (AB) bayrakları
    © REUTERS / YVES HERMAN
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    AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı. AB liderlerinin ismi üzerinde uzlaştığı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu'nun ilk kadın başkanı olacak.

    AB liderleri, AB Konseyi'nin yeni başkanı olarak Belçika Başbakanı Charles Michel'i seçti.

    IMF Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilirken, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrel AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilciliği görevi için seçildi.

     

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    Etiketler:
    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Josep Borrell, Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF), Charles Michel, AB Konseyi, Ursula von Der Leyen, AB Komisyonu, Avrupa Birliği (AB), Avrupa
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