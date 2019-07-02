Simonyan, Zelenskiy'e Ukraynaca hitap etti: Vışinskiy'i serbest bırakın

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Ukraynaca hitap ederek, bir yılı aşkın süredir tutuklu olan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy’in serbest bırakılmasına yardımcı olma çağrısında bulundu.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Ukraynaca hitap ederek, bir yılı aşkın süredir tutuklu olan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy’in serbest bırakılmasına yardımcı olma çağrısı yaptı.

Ukraynaca kullanan Simonyan, “Yarın, sadece gazeteci olduğu için 413 gün tutuklu kalan Kirill Vışinskiy serbest bırakılabilir. SayınZelenskiy, size hitap ediyorum. Yapın bunu” ifadelerini paylaştı.

Tutukluluğu hala devam eden Vışinskiy’in avukatı Andrey Domanskiy, 18 Haziran’da mahkemenin 3 Temmuz’da yapılacak bir sonraki oturumunda Vışinskiy’in tutukluluk cezasının yumuşatılarak, ev hapsine dönüştürülmesini beklediğini açıklamıştı.

KİRİLL VIŞİNSKİY DAVASI

Geçen yıl 15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları, Vışinskiy'igözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy,17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.

Herson bölgesindeki temyiz mahkemesinde yapılan temyiz duruşmasında konuşan Vışinskiy, Rus vatandaşı olarak Rusya lideri Vladimir Putin'den salıverilmesi yönünde hukuki destek sağlamasını talep etmişti.

Putin, RİA Novosti Ukrayna yetkilisi Vışinskiy'nin tutuklanmasını, eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tutuklamanın keyfi bir eylem olduğunu açıklayarak, Kiev'e basın mensuplarına uygulanan şiddeti durdurma talebini içeren bir protesto notası göndermişti.

Geçen nisanda Rusya ve dünyadan 250’den fazla gazeteci, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, Vışinskiy’i nserbest kalmasına yardım etme çağrısını içeren bir mektup yazmıştı.