Simonyan, Zelenskiy'e Ukraynaca hitap etti: Vışinskiy'i serbest bırakın

Ukraynaca kullanan Simonyan, “Yarın, sadece gazeteci olduğu için 413 gün tutuklu kalan Kirill Vışinskiy serbest bırakılabilir. SayınZelenskiy, size hitap ediyorum. Yapın bunu” ifadelerini paylaştı.
Tutukluluğu hala devam eden Vışinskiy’in avukatı Andrey Domanskiy, 18 Haziran’da mahkemenin 3 Temmuz’da yapılacak bir sonraki oturumunda Vışinskiy’in tutukluluk cezasının yumuşatılarak, ev hapsine dönüştürülmesini beklediğini açıklamıştı.
KİRİLL VIŞİNSKİY DAVASI
Geçen yıl 15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları, Vışinskiy'igözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy,17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.
Putin, RİA Novosti Ukrayna yetkilisi Vışinskiy'nin tutuklanmasını, eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tutuklamanın keyfi bir eylem olduğunu açıklayarak, Kiev'e basın mensuplarına uygulanan şiddeti durdurma talebini içeren bir protesto notası göndermişti.
Geçen nisanda Rusya ve dünyadan 250’den fazla gazeteci, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, Vışinskiy’i nserbest kalmasına yardım etme çağrısını içeren bir mektup yazmıştı.
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