İtalya'da mahkeme, göçmenleri kurtaran kaptanın serbest bırakılmasına hükmetti

Sicilya'daki mahkeme, Almanya vatandaşı olan Carola Rackete'nin ev hapsinin kaldırılmasına hükmetti.
Ayrıntılar geliyor..
Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakılması kararı verildi.
Sicilya'daki mahkeme, Almanya vatandaşı olan Carola Rackete'nin ev hapsinin kaldırılmasına hükmetti.
Ayrıntılar geliyor..
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