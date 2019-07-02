İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İran, E3/AB ekonomik taahhütlerini yerine getirdiği sürece JCPOA'nin tam olarak uygulanması konusunda kararlıdır. Bu yapılmazsa İran, jcıo'NİN yükümlülüklerine tam olarak E3/AB'nin uyduğu şekilde uyum sağlayacaktır. Yeterince adil mi?"
Iran is committed to the full implementation of the #JCPOA: as long as E3/EU implement THEIR economic commitments.— Javad Zarif (@JZarif) July 2, 2019
So moving forward, Iran will comply with its commitments under the JCPOA in exactly the same manner as the EU/E3 have—and will—comply with theirs.
Fair enough?
ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.
İran'ın Avrupa ülkelerine verdiği 60 günlük süre 7 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinde ikinci aşamaya geçeceği öngörülüyor.
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