Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi

Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlık seçimlerinde 4 aday yarışacak.
Buna göre seçimlerde, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, oy isteyecek.
AP, 28 üye ülkenin toplam 751 temsilcisinden oluşuyor.
AP üyeleri 5 yıllığına seçilirken, AP başkanı her 2.5 yılda değişiyor. Başkan, parlamento üyelerinin oy çokluğuyla belirleniyor.
Mevcut durumda başkanlık, İtalyan Antonio Tajani tarafından yürütülüyor.
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