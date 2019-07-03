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    Boris Johnson, a leadership candidate for Britain's Conservative Party, holds a battering ram as he visits the Thames Valley Police Training Centre in Reading, Britain, July 3, 2019. REUTERS/Dylan Martinez/Pool

    Boris Johnson: Işın kılıcını ustalıkla kullanan bir Jedi gibiyim

    © REUTERS / DYLAN MARTINEZ
    Avrupa
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    İngiltere'nin skandal sicili en kalabalık siyasetçisi iken Brexit süreci sayesinde müstakbel başbakanına dönüşen Boris Johnson, kendisini Yıldız Savaşları'nın Jedi Şövalyeleri'yle özdeşleştirdiğini söyledi. Dünyaca meşhur film serisinde barışı ve düzeni korumakla görevli Jedi'lar, ışın kılıcı kullanmada usta oldukları kadar bilgeler de.

    Britain's Conservative Party leadership candidate Boris Johnson speaks during a hustings event in Exeter, Britain, June 28, 2019. REUTERS/Dylan Martinez
    © REUTERS / DYLAN MARTINEZ
    BBC'nin sansürlediği belgesel: Müstakbel İngiltere Başbakanı Boris Johnson Fransızlardan 'b.klar' diye söz ediyor
    Özel yaşamındaki kaostan Brexit için söylediği yalanlara ve bakanken yaptığı gaflara dek dek skandal siciliyle tanınan Boris Johnson, İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık için verilen yarışın favorisi olarak, kendini Yıldız Savaşları film serisinin meşhur Jedi Şövalyeleri'yle özdeşleştirdiğini belirtti. 

    'BENİM SEÇİM BÖLGEMİN İCADI'

    "Yıldız Savaşları mı, size bir şey söyleyeyim, ben kendimi ışın kılıçlı adamlarla, Jedi Şövalyeleriyle fazlasıyla özdeşleştiriyorum" diyen Boris Johnson, "Işın kılıcının benim temsil ettiğim seçim bölgesi olan Uxbridge ve Güney Ruislip'de icat edilip imal edildiğini söylemekten gurur duyuyorum" iddiasında bulundu. 

    İngiltere Dışişleri Bakanı olan Boris Johnson
    © Sputnik /
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    'OFİSİMDE DURUYOR'

    Westminster'deki ofisinde bir ışın kılıcı bulunduğunu belirten Muhafazakar Partili milletvekili "Bana Christopher Lee gibi büyük bir kişilik tarafından hediye edilmiş dünyanın en güzel şeyi" vurgusunu yaptı.  Ünlü oyuncu Christopher Lee, Yıldız Savaşları film serisinde Kont Dooku'yu canlandırmıştı.

    JEDI KİMDİR?

    2008-2016 arasında Londra Belediye Başkanlığı yapan ve referandumdan Brexit çıkmasının ardından Temmuz 2016'da muzaffer şekilde getirildiği dışişleri bakanlığından 2 yıl sonra istifa eden Johnson, iddiasında ısrar da etti:

    © REUTERS / HANDOUT
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    "Bizim tarafımızdan Uxbridge'de icat edilen ışın kılıcı Kuzey İrlanda'da savruldu, bunun sonucu olan film tüm dünyada gösterildi, yani bunun gibi bir şey" 

    Yıldız Savaşları aleminde çok eski bir tarikat olan Jedi Şövalyeleri, galakside barışın ve düzenin korunmasıyla görevli muhafızlar.

    Ancak içlerinden biri - Anakin Skywalker - gücün karanlık tarafına geçip Darth Vader'e dönüşerek sinema aleminin simge kötü karakterlerinden biri oldu. 

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