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21:19 03 Temmuz 2019
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    BMGK

    BMGK 'Libya' gündemiyle acil toplanıyor

    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Avrupa
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    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi. 

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    Libya'da göçmen merkezine saldırı: 40 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı
    Libya’da Hafter’e ait uçakların başkent Trablus yakınlarındaki Tajoura'da göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi. 

    BMGK'nın başkanlığını yürüten Peru tarafından talep edilen toplantı kapalı oturumda yerel saatle 03.00'da (TSİ 22.00) gerçekleşecek. 

    BM: KOORDİNATLAR ÖNCEDEN VERİLMİŞ

    Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, saldırılan merkezin tam koordinatlarının taraflara önceden verilmiş olduğunu belirterek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in bu ''çirkin'' saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını söyledi. 

    Sözcü Dujarric, ''Birleşmiş Milletler, gözaltı merkezinin tam koordinatlarını taraflara vermişti. Genel Sekreter, bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor.'' dedi. 

    BM Genel Sekreteri Guterres'in en az 44 kişinin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130'dan fazla kişinin yaralandığı ''çirkin'' saldırıya ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptığını da aktaran Dujarric, tarafların uluslararası insani hukuka uymaları gerektiğini vurguladı.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
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    'SAVAŞ SUÇU NİTELİĞİNDE'

    BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği''  belirtmiş, en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirterek bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulamıştı. 

    Trablus merkezli hükümet, saldırıdan Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu (LNA) sorumlu tutmuş, LNA ise iddiaları yalanlamıştı.

    Libya Ulusal Ordusu, pazartesi yaptığı açıklamada ‘geleneksel yöntemlerin tükendiğini’ belirterek bundan sonra Trablus çevresine ağır hava saldırıları düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.

    Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin NATO destekli operasyonlarla indirilmesinden ve öldürülmesinden bu yana kriz yaşıyor.

    Hafter'e bağlı güçler, ülkenin doğusu ve güneyinin büyük bir kısmını kontrolünde bulunduruyor. Ordu, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine karşı savaşıyor.

    Libya, tüm bunlara karşılık Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan Afrikalıların ana rotası sayılıyor. Tajoura'da en az 600 göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor. 

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler, Hafter güçleri, Halife Hafter, Saldırı, Trablus, göçmen, Libya, BMGK
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