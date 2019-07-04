Fransız istihbarat gemisi Dupuy de Lome Karadeniz'de

Fransız istihbarat gemisi Dupuy de Lome'un Boğazlardan geçerek Karadeniz'e giriş yaptığı öğrenildi.

Boshphorus Observer tarafından aktarılan gelişmeye göre, Fransız zırhlı istihbarat gemisi Dupuy de Lome Boğazlardan geçerek Karadeniz'e giriş yaptı.

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna karılan gemide iki navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor.

Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip analiz etmenin yanı sıra, iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri (uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde.

Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını da gözlemleyebiliyor.

Dupuy de Lome, en son 2015 yılında Karadeniz'e giriş yapmıştı.

Built by Royal Niestern Sander, Delfzjil & regularly based at Brest, @MarineNationale intelligence collection ship Dupuy de Lôme, fitted with both COMINT and ELINT equipment, transited Bosphorus towards the Black Sea to participate in @ExSeaBreeze. pic.twitter.com/b6DpafGVtB — Yörük Işık (@YorukIsik) July 3, 2019

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