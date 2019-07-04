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18:38 04 Temmuz 2019
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    Fransa'da dava edilen horozun ilk duruşması görüldü: Ötüşü anormal seviyede gürültülü

    © AFP 2019 / Xavier Leoty
    Avrupa
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    'Gürültü kirliliği' gerekçesiyle komşuları tarafından mahkemeye verilen 'Fransa'nın en ünlü horozu' Maurice ilk duruşmasına çıktı.

    Ördek
    © AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
    'Dünyanın en yalnız ördeği' şimdi de horozların zorbalığı ile boğuşuyor
    Fransa'nın Rochefort bölgesindeki bir yerel mahkemede, komşularıyla mahkemelik olan horoz Maurice'nin duruşması görülmeye başlandı. 

    Île d’Oléron'da yaşayan horoz Maurice, 'delici' sesiyle komşularının tepkisini çekmiş durumda. 

    Maurice hakkında şikayette bulunan bir çift, horozun her sabah 6.30'da ötmesinden rahatsız olduklarını belirtti.

    İki yılı aşkın süredir yaşanan anlaşmazlık ise toplumu ikiye bölmüş durumda. 

    Fransa'nın birçok yerinden destek alan horoz Maurice için destek kampanyası başlatıldı ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oluşturulan "Ben Maurice'yim" etiketiyle 'yüksek sesli horoza' desteklerini iletti.

    Yerel yetkililerden  Dominique Bussereau da Maurice'ye destek veren isimler arasında.

     

    Horozu şikayet eden 65 ve 70 yaşlarındaki çift ise, Maurice'nin 'anormal derecede rahatsızlık yarattığı' gerekçesini öne sürdü. 

    17 Temmuz 2018'de Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantıya girmesi öncesi kağıttan bir metin okuyan Trump, Helsinki zirvesinde dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.
    © REUTERS / Leah Millis
    Horozları Koruma Derneği başkanı, Trump'a meydan okudu
    Çiftin 2004 yılından beri bölgede yaşadığını belirten avukatı ise, 2017 yılında gelen horozun gürültüsünün sona erdirilmesi gerektiğini iddia etti.

    Horoz Maurice'nin avukatı Corinne Fesseau ise horozun sesinin anormal düzeyde olmadığını savundu. 

    Mahkeme ise, kışın 7 bin, yazları ise 35 bin sakine ulaşan Saint-Pierre d’Oléron'un 'kırsal alan olup olmadığına' odaklanıyor. Verilecek kararda bölgenin kırsal alan olup olmadığı etkili olacak.

    Horozun durumuyla ilgili kararın ise 5 Eylül'de verilmesi bekleniyor.

    Fransa'da 1995 yılında yaşanan benzer bir davada ise 'horoz ötüşünün durdurulamayacağı' gerekçesiyle davalık horozun öldürülmesine karar verilmişti.

    Etiketler:
    Duruşma, Dava, Mahkeme, horoz, Fransa
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